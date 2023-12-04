Android Studio Hedgehog 发布：专注于提高开发人员效率的多种功能

在 Android 应用程序开发的最新进展中，Android 团队推出了其集成开发环境 (IDE) 的稳定版本Android Studio Hedgehog。 Android 团队的这一最新产品旨在提高开发人员的工作效率、应用程序性能和延长电池寿命。值得注意的是，此次升级旨在简化应用程序向上过渡到最新 Android 版本的过程。

这个新版本的显着亮点是完善的App Quality Insights功能。该工具现在整合了来自 Google Play Console 的 Android Vitals 数据，并将其混合到 Firebase Crashlytics SDK 中。这种集成使开发人员能够检查 Google Play 商店中列出的任何应用程序的崩溃报告，而无需任何额外的工具。

App Quality Insights 工具窗口提供了一个平台，开发人员可以在其中查看、过滤和解决 Android Vitals 相关问题。该工具允许从堆栈跟踪到代码的无缝过渡，从而实现高效的崩溃解决方案，从而提高生产力。

Android 团队还推出了 Power Profiler，为开发人员提供设备上全面的功耗数据，分为“Power Rails”。以前的 Energy Profiler 仅分析能源利用率，而新的 Power Profiler 可跟踪准确的功耗。这种精细的洞察力有助于准确理解电力利用率与应用程序操作的相关性。

借助Power Profiler ，开发人员可以通过对不同算法、功能或应用程序变体进行 A/B 测试进行比较，从而查明并纠正功耗问题。优化应用程序以降低功耗不仅可以提高电池和热性能，还可以增强整体用户体验。必须注意的是，运行 Android 10 及更高版本的 Pixel 6+ 设备支持 Power Rails 数据。

为了帮助软件工程师升级 targetSdkVersion，Android 团队推出了 SDK 升级助手，并通过Android Studio Hedgehog 提供支持。这个用户友好的工具通过将文档直接合并到 IDE 中来简化升级过程，从而最大限度地减少花费的时间和精力。有时会被忽视，这种自动化无疑会提高开发效率，这对于AppMaster等平台来说是一个重要目标，旨在让每个人都能轻松高效地进行应用程序设计。

Android Studio Hedgehog 中的升级助手直接支持过渡到 Android 14（API 级别 34）。此外，它还包括增强的相关性过滤器，以消除升级过程中不必要的步骤。该工具能够识别需要更改的精确代码部分，从而减少升级的复杂性。

除其他更新外，纳入 Android 的 IntelliJ 平台已升级至版本 2023.1。还有一些新功能，例如设备镜像和嵌入式布局检查器，标志着用户界面和开发人员体验的全面增强。

总体而言， Android Studio Hedgehog 专注于提高生产力、简化应用程序更新和增强用户体验等可交付成果，有望进一步巩固 Android 作为应用程序开发领域领先者的地位。