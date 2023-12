Premiera Android Studio Hedgehog: różnorodne funkcje skupiające się na zwiększeniu wydajności programistów

W ramach niedawnego postępu w tworzeniu aplikacji na Androida zespół Androida uruchomił stabilną wersję swojego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) – Android Studio Hedgehog. Ta najnowsza oferta zespołu Androida skupia się na zwiększaniu produktywności programistów, wydajności aplikacji i wydłużaniu czasu pracy baterii. W szczególności aktualizacja ma na celu uproszczenie przejścia aplikacji na najnowsze wersje Androida.

Istotną atrakcją tej nowej wersji jest udoskonalona funkcja App Quality Insights. To narzędzie zawiera teraz dane Android Vitals pochodzące z Konsoli Google Play i łączy je z pakietem SDK Firebase Crashlytics. Ta integracja umożliwia programistom analizowanie raportów o awariach dowolnych aplikacji dostępnych w sklepie Google Play bez użycia dodatkowego oprzyrządowania.

Okno narzędzia App Quality Insights oferuje platformę, na której programiści mogą przeglądać, filtrować i rozwiązywać problemy związane z Android Vitals. Narzędzie umożliwia płynne przejście od śledzenia stosu do kodu, umożliwiając skuteczne rozwiązywanie awarii, a tym samym przyspieszając produktywność.

Zespół Androida wprowadził także narzędzie Power Profiler, które zapewnia programistom kompleksowe dane dotyczące zużycia energii przez urządzenia, podzielone na kategorie „Szyny zasilające”. Podczas gdy poprzednio Energy Profiler analizował jedynie zużycie energii, nowy Power Profiler dokładnie śledzi zużycie energii. Ten szczegółowy wgląd ułatwia dokładne zrozumienie korelacji wykorzystania mocy z działaniami aplikacji.

Dzięki Power Profiler programiści mogą lokalizować i korygować problemy związane ze zużyciem energii, przeprowadzając porównania za pomocą testów A/B różnych algorytmów, funkcji lub wariantów aplikacji. Optymalizacja aplikacji pod kątem mniejszego zużycia energii nie tylko zwiększa wydajność baterii i temperaturę, ale także poprawia ogólne wrażenia użytkownika. Należy zaznaczyć, że dane Power Rails obsługiwane są na urządzeniach Pixel 6+ pracujących pod kontrolą Androida 10 i nowszych wersji.

Próbując pomóc inżynierom oprogramowania w aktualizowaniu docelowej wersji SDKVersion, zespół Androida wdrożył Asystenta aktualizacji SDK, który jest obsługiwany za pośrednictwem Android Studio Hedgehog. To przyjazne dla użytkownika narzędzie usprawnia proces aktualizacji poprzez włączenie dokumentacji bezpośrednio do IDE, minimalizując w ten sposób czas i wysiłek. Czasami pomijana, taka automatyzacja niewątpliwie sprzyja wydajności programowania, co jest ważnym celem platform takich jak AppMaster , których celem jest zapewnienie wszystkim dostępności i wydajności projektowania aplikacji.

Asystent aktualizacji w Android Studio Hedgehog bezpośrednio obsługuje przejścia do Androida 14 (poziom API 34). Co więcej, zawiera filtry o zwiększonej trafności, które eliminują niepotrzebne kroki podczas procesu aktualizacji. Narzędzie potrafi zidentyfikować precyzyjne sekcje kodu, w których potrzebne są zmiany, upraszczając w ten sposób złożoność aktualizacji.

Wśród innych aktualizacji zaktualizowano platformę IntelliJ wbudowaną w system Android do wersji 2023.1. Dostępnych jest także kilka nowych funkcji, takich jak kopiowanie lustrzane urządzeń i wbudowany inspektor układu, co stanowi ogólne ulepszenie interfejsu użytkownika i komfortu programisty.

Ogólnie rzecz biorąc, skupiając się na osiągnięciach, takich jak zwiększona produktywność, uproszczone aktualizacje aplikacji i ulepszone doświadczenie użytkownika, Android Studio Hedgehog obiecuje jeszcze bardziej umocnić pozycję Androida jako wiodącego gracza w świecie tworzenia aplikacji.