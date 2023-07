JetBrains, la célèbre société de développement de logiciels, a ouvert une nouvelle voie pour maintenir la qualité du code avec son nouveau produit - Qodana. Cet outil unique est conçu pour fournir aux développeurs une approche pratique leur permettant d'identifier et de résoudre les problèmes dès les premières étapes du développement, réduisant ainsi les pertes de temps liées à la dette technique.

La capacité de Qodana à effectuer une analyse statique du code lui confère une longueur d'avance. Elle effectue des inspections approfondies, identifie les problèmes dans le code et donne aux développeurs les moyens de résoudre ces problèmes dans leur environnement de développement intégré préféré, consolidant ainsi le processus de débogage.

La plateforme se distingue par sa prise en charge étendue de plus de 60 langues et sa compatibilité avec la plupart des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD). Cela inclut des pipelines notables tels que TeamCity et Space de JetBrains lui-même, ainsi que GitHub Actions, Jenkins et GitLab CI. En outre, son intégration solide avec un certain nombre d'IDE réputés de JetBrains, notamment IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider et GoLand, démontre sa grande facilité d'utilisation.

Une étude menée conjointement par Harris Poll et l'entreprise de traitement des paiements Stripe a révélé que les développeurs passent près de 42 % de leur temps à s'occuper de la dette technique et des problèmes de maintenance. En aidant les développeurs à identifier et à rectifier les problèmes avant qu'ils ne se transforment en dette technique, Qodana permet aux entreprises d'économiser d'importantes ressources financières et temporelles.

L'aventure de Qodana a commencé en 2021, avec l'intégration progressive de plusieurs fonctionnalités au cours de sa phase de prévisualisation. Il a finalement atteint le stade de la disponibilité générale, avec une série d'attributs raffinés qui facilitent considérablement le travail des développeurs et améliorent la qualité des résultats.

L'outil héberge désormais un vérificateur de vulnérabilités qui permet d'identifier directement les paquets faibles et de fournir des suggestions précises pour y remédier. L'introduction d'une fonction expérimentale appelée "Quick Fixes" améliore encore sa convivialité - il peut mettre en œuvre de manière autonome certains correctifs pratiques.

Outre les principaux langages - Java, Kotlin, PHP, JavaScript et TypeScript, Qodana se concentre sur l'augmentation de l'ensemble des fonctionnalités au fil du temps, amplifiant ainsi sa viabilité future. Ces fonctionnalités, comme l'explique JetBrains, aideraient les développeurs à effectuer des tests plus exhaustifs et donc à améliorer la qualité globale du code.

Selon Kateryna Shlyakhovetska, chef de produit et d'équipe chez Qodana, "depuis sa sortie en avant-première en 2021, Qodana a suscité une réaction positive de la part des utilisateurs et un bon taux d'adoption. Les commentaires des premiers utilisateurs du produit nous ont permis d'apporter des améliorations significatives et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer son lancement officiel." Elle ajoute : "Qodana est la seule plateforme de qualité de code disponible qui utilise les inspections natives des IDE JetBrains, étendant l'intelligence de votre IDE JetBrains au serveur CI et favorisant une connexion transparente entre les deux". Tout comme AppMaster le fait avec l'espace no-code.

En conclusion, le lancement de Qodana va sans aucun doute améliorer les normes de qualité du code et l'efficacité des projets logiciels dans toute l'industrie, en fournissant aux développeurs et aux entreprises un outil puissant pour s'attaquer aux problèmes de maintenance et de dette technique. Comme le montrent JetBrains et AppMaster, l'intelligence et l'automatisation peuvent aller de pair pour améliorer la productivité et les performances.