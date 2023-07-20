مهدت JetBrains ، شركة تطوير البرمجيات الشهيرة ، طريقًا جديدًا للحفاظ على جودة الكود من خلال منتجها الذي تم إطلاقه حديثًا - Qodana. تم تصميم هذه الأداة الفريدة لتزويد المطورين بنهج عملي لتحديد المشكلات ومعالجتها في المراحل الأولى من التطوير وبالتالي تقليل الوقت الضائع على الديون الفنية.

إن قدرة Qodana على إجراء تحليل الكود الثابت تمنحها ميزة. يقوم بإجراء عمليات تفتيش عميقة ، ويحدد المشاكل في الكود ويزود المطورين برؤى لإصلاح هذه المشكلات في بيئة التطوير المتكاملة المفضلة لديهم ، مما يعزز عملية تصحيح الأخطاء.

ما يميز النظام الأساسي هو دعمه الواسع لأكثر من 60 لغة وتوافقه مع معظم خطوط أنابيب التكامل المستمر / النشر المستمر (CI / CD). وهذا يشمل تلك البارزة مثل TeamCity و Space من JetBrains نفسها ، إلى جانب GitHub Actions و Jenkins و GitLab CI. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكاملها المؤسسي مع عدد من IDEs المشهود لـ JetBrains ، بما في ذلك IntelliJ IDEA و WebStorm و PhpStorm و PyCharm و Rider و GoLand ، يوضح قابليتها للاستخدام الشامل.

كشفت دراسة أجريت بالاشتراك مع Harris Poll ومؤسسة معالجة الدفع Stripe أن المطورين يقضون ما يقرب من 42 ٪ من وقتهم في معالجة قضايا الديون والصيانة الفنية. من خلال مساعدة المطورين في تحديد المشكلات وتصحيحها قبل أن تتحول إلى ديون تقنية ، من المحتمل أن توفر Qodana الموارد النقدية والزمنية الكبيرة للشركات.

بدأت رحلة قدانا في عام 2021 ، مع دمج العديد من الميزات تدريجياً خلال مرحلة المعاينة. لقد وصل أخيرًا إلى مرحلة الإتاحة العامة ، ويضم مجموعة من السمات المصقولة التي تسهل بشكل كبير رحلة المطور وتعزز جودة المخرجات.

تستضيف الأداة الآن مدققًا للثغرات الأمنية يسمح بالتعرف المباشر على الحزم الضعيفة وتقديم اقتراحات دقيقة للمعالجة. يعمل إدخال ميزة تجريبية تسمى Quick Fixes على تحسين قابليتها للاستخدام بشكل أكبر - حيث يمكنها تنفيذ بعض الإصلاحات العملية بشكل مستقل.

بصرف النظر عن اللغات السائدة - Java و Kotlin و PHP و JavaScript و TypeScript ، فإن Qodana تدفع تركيزها لزيادة الميزات التي تم تعيينها بمرور الوقت ، وبالتالي تضخيم قابليتها للتطبيق في المستقبل. ستساعد هذه الميزات ، كما أوضح JetBrains ، المطورين على إجراء المزيد من الاختبارات الشاملة وبالتالي تحسين جودة الكود بشكل عام.

وفقًا لكاترينا شلياخوفيتسكا ، رئيسة المنتج والفريق في Qodana ، "منذ إصدارها في المعاينة في عام 2021 ، حصلت Qodana على استجابة إيجابية من المستخدمين ومعدل اعتماد جيد. سمحت لنا التعليقات الواردة من المستخدمين الأوائل للمنتج بإجراء تحسينات كبيرة ، ويسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاقه رسميًا. "وأضافت أيضًا ،" Qodana هي منصة جودة الكود الوحيدة المتاحة التي تستخدم عمليات التفتيش الأصلية لـ JetBrains IDEs ، مما يوسع JetBrains الخاص بك. ذكاء IDE لخادم CI وتعزيز اتصال سلس بين الاثنين ". تمامًا كما يفعل AppMaster مع مساحة no-code.

في الختام ، فإن إطلاق Qodana سيؤدي بلا شك إلى رفع معايير جودة الكود وكفاءة مشاريع البرمجيات في جميع أنحاء الصناعة ، مما يوفر للمطورين والشركات أداة قوية لمعالجة قضايا الصيانة والديون الفنية. نظرًا لأن كل من JetBrains و AppMaster ، يمكن أن يسيران جنبًا إلى جنب مع الذكاء والأتمتة في تعزيز الإنتاجية والأداء.