Компания JetBrains, известный разработчик программного обеспечения, открыла новый путь к поддержанию качества кода с помощью своего нового продукта - Qodana. Этот уникальный инструмент предназначен для того, чтобы предоставить разработчикам практический подход к выявлению и устранению проблем на начальных этапах разработки, сокращая тем самым потери времени на технический долг.

Преимуществом Qodana является возможность проведения статического анализа кода. Она выполняет глубокую проверку, выявляет проблемы в коде и дает разработчикам возможность устранить их в удобной для них интегрированной среде разработки, консолидируя процесс отладки.

Отличительной особенностью платформы является широкая поддержка более 60 языков и совместимость с большинством конвейеров непрерывной интеграции/непрерывного развертывания (CI/CD). Среди них такие известные, как TeamCity и Space от самой компании JetBrains, а также GitHub Actions, Jenkins и GitLab CI. Кроме того, об удобстве использования свидетельствует интеграция с рядом известных IDE компании JetBrains, включая IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider и GoLand.

Исследование, проведенное совместно Harris Poll и компанией Stripe, специализирующейся на обработке платежей, показало, что разработчики тратят около 42% своего времени на решение проблем, связанных с техническим долгом и сопровождением. Помогая разработчикам выявлять и устранять проблемы до того, как они превратятся в технический долг, Qodana потенциально экономит значительные денежные и временные ресурсы корпораций.

Путешествие Qodana началось в 2021 году с постепенным включением ряда функций на этапе предварительного тестирования. И вот, наконец, она стала общедоступной, получив набор доработанных функций, значительно облегчающих работу разработчиков и повышающих качество получаемых результатов.

Инструмент теперь содержит средство проверки на уязвимости, позволяющее напрямую определять слабые пакеты и давать точные рекомендации по их устранению. Еще более повышает удобство использования экспериментальная функция Quick Fixes, позволяющая автономно выполнять некоторые практические исправления.

Помимо основных языков - Java, Kotlin, PHP, JavaScript и TypeScript - Qodana ориентируется на расширение набора функций с течением времени, что повышает ее будущую жизнеспособность. Эти функции, как объясняют в JetBrains, помогут разработчикам проводить более тщательные тесты и тем самым повышать общее качество кода.

По словам Катерины Шляховецкой, руководителя отдела продуктов и команд Qodana, "с момента выпуска предварительной версии в 2021 году Qodana получил положительный отклик пользователей и высокую скорость внедрения. Отзывы первых пользователей позволили нам внести значительные улучшения в продукт, и сегодня мы рады объявить о его официальном запуске". Далее она добавила: "Qodana - единственная платформа качества кода, которая использует проверки, свойственные IDE JetBrains, распространяя интеллектуальные возможности вашей IDE JetBrains на CI-сервер и обеспечивая бесшовную связь между ними". Точно так же, как AppMaster делает это с пространством no-code.

В заключение следует отметить, что запуск Qodana, несомненно, повысит стандарты качества кода и эффективность программных проектов во всей отрасли, предоставив разработчикам и предприятиям мощный инструмент для решения проблем сопровождения и технического долга. Как показывают примеры компаний JetBrains и AppMaster, интеллект и автоматизация могут идти рука об руку, повышая производительность и эффективность.