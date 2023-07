JetBrains, renomowana firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, utorowała nową drogę do utrzymania jakości kodu dzięki nowo wprowadzonemu produktowi - Qodana. To unikalne narzędzie jest dostosowane do zapewnienia programistom praktycznego podejścia do identyfikowania i rozwiązywania problemów na początkowych etapach rozwoju, zmniejszając w ten sposób marnowanie czasu na dług techniczny.

Zdolność Qodany do przeprowadzania statycznej analizy kodu daje jej przewagę. Przeprowadza ona dogłębne inspekcje, identyfikuje problemy w kodzie i wyposaża programistów w wiedzę umożliwiającą naprawienie tych problemów w preferowanym przez nich zintegrowanym środowisku programistycznym, konsolidując proces debugowania.

To, co wyróżnia platformę, to jej szerokie wsparcie dla ponad 60 języków i kompatybilność z większością potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD). Należą do nich między innymi TeamCity i Space od JetBrains, a także GitHub Actions, Jenkins i GitLab CI. Dodatkowo, jego ścisła integracja z wieloma uznanymi IDE JetBrains, w tym IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider i GoLand, pokazuje jego wszechstronną użyteczność.

Badanie przeprowadzone wspólnie przez Harris Poll i firmę Stripe zajmującą się przetwarzaniem płatności wykazało, że programiści spędzają prawie 42% swojego czasu na rozwiązywaniu problemów związanych z długiem technicznym i utrzymaniem. Pomagając programistom w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, zanim przekształcą się one w dług techniczny, Qodana potencjalnie oszczędza znaczne zasoby finansowe i czasowe korporacji.

Podróż Qodany rozpoczęła się w 2021 roku, a kilka funkcji było stopniowo włączanych podczas fazy podglądu. W końcu osiągnęła etap ogólnej dostępności, oferując zestaw dopracowanych atrybutów, które znacznie ułatwiają pracę programistom i poprawiają jakość wyników.

Narzędzie zawiera teraz narzędzie do sprawdzania luk w zabezpieczeniach, umożliwiające bezpośrednią identyfikację słabych pakietów i dostarczające precyzyjnych sugestii dotyczących ich naprawy. Wprowadzenie eksperymentalnej funkcji o nazwie Quick Fixes dodatkowo zwiększa jej użyteczność - może ona autonomicznie wdrażać pewne praktyczne poprawki.

Oprócz języków głównego nurtu - Java, Kotlin, PHP, JavaScript i TypeScript, Qodana koncentruje się na zwiększaniu zestawu funkcji w czasie, zwiększając w ten sposób swoją przyszłą rentowność. Funkcje te, jak wyjaśnia JetBrains, pomogłyby programistom przeprowadzić bardziej wyczerpujące testy, a tym samym poprawić ogólną jakość kodu.

Według Kateryny Shlyakhovetskiej, Product and Team Lead w Qodana, "Od czasu wydania wersji Preview w 2021 roku, Qodana zyskał pozytywną reakcję użytkowników i dobry wskaźnik adopcji. Informacje zwrotne od pierwszych użytkowników produktu pozwoliły nam wprowadzić znaczące ulepszenia, a dziś z przyjemnością ogłaszamy jego oficjalną premierę". Dodała również: "Qodana jest jedyną dostępną platformą jakości kodu, która wykorzystuje inspekcje natywne dla JetBrains IDE, rozszerzając inteligencję JetBrains IDE na serwer CI i wspierając płynne połączenie między nimi". Tak jak robi to AppMaster z przestrzenią no-code.

Podsumowując, uruchomienie Qodana niewątpliwie podniesie standardy jakości kodu i wydajność projektów oprogramowania w całej branży, zapewniając programistom i przedsiębiorstwom potężne narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem i długiem technicznym. Jak pokazują JetBrains i AppMaster, inteligencja i automatyzacja mogą iść w parze, zwiększając produktywność i wydajność.