Tanınmış yazılım geliştirme şirketi JetBrains, piyasaya sürdüğü yeni ürünü Qodana ile kod kalitesini korumak için yeni bir yol açtı. Bu benzersiz araç, geliştiricilere, geliştirmenin ilk aşamalarında sorunları belirleme ve çözme konusunda uygulamalı bir yaklaşım sağlamak ve böylece teknik borç için boşa harcanan zamanı azaltmak için tasarlandı.

Qodana'nın statik kod analizi gerçekleştirme yeteneği ona bir avantaj sağlar. Derin incelemeler gerçekleştirir, koddaki sorunları belirler ve geliştiricilere tercih ettikleri tümleşik geliştirme ortamında bu sorunları çözmeleri için içgörüler sağlar ve hata ayıklama sürecini pekiştirir.

Platformu diğerlerinden ayıran şey, 60'tan fazla dil için geniş desteği ve çoğu Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD) ardışık düzeniyle uyumlu olmasıdır. Bu, JetBrains'in kendisinden TeamCity ve Space ile GitHub Actions, Jenkins ve GitLab CI gibi dikkate değer olanları içerir. Ek olarak, IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider ve GoLand dahil olmak üzere JetBrains'in beğenilen bir dizi IDE'si ile sağlam entegrasyonu, kapsamlı kullanılabilirliğini gösterir.

Harris Poll ve ödeme işleme kuruluşu Stripe tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırma, geliştiricilerin zamanlarının yaklaşık %42'sini teknik borç ve bakım konularını ele alarak geçirdiklerini ortaya çıkardı. Qodana, geliştiricilerin sorunları teknik borca ​​dönüşmeden önce belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olarak potansiyel olarak şirketlerin önemli parasal ve zamansal kaynaklarından tasarruf sağlar.

Qodana'nın yolculuğu, önizleme aşamasında aşamalı olarak eklenen çeşitli özelliklerle 2021'de başladı. Sonunda, geliştirici yolculuğunu önemli ölçüde kolaylaştıran ve çıktı kalitesini artıran bir dizi rafine öznitelik ile övünerek genel kullanılabilirlik aşamasına ulaştı.

Araç artık, zayıf paketlerin doğrudan tanımlanmasına ve düzeltme için kesin öneriler sağlanmasına olanak tanıyan bir güvenlik açığı denetleyicisine ev sahipliği yapıyor. Hızlı Düzeltmeler adlı deneysel bir özelliğin tanıtılması, kullanılabilirliğini daha da artırır - belirli pratik düzeltmeleri bağımsız olarak uygulayabilir.

Ana akım diller olan Java, Kotlin, PHP, JavaScript ve TypeScript'in yanı sıra Qodana, özellik setini zaman içinde artırmaya odaklanır ve böylece gelecekteki uygulanabilirliğini artırır. JetBrains tarafından açıklandığı gibi bu özellikler, geliştiricilerin daha ayrıntılı testler yapmasına ve böylece genel kod kalitesini iyileştirmesine yardımcı olacaktır.

Qodana Ürün ve Ekip Lideri Kateryna Shlyakhovetska'ya göre, " Qodana, 2021'deki Önizleme sürümünden bu yana kullanıcılardan olumlu yanıt aldı ve iyi bir benimseme oranı elde etti. Ürünü erken benimseyenlerden gelen geri bildirimler, önemli iyileştirmeler yapmamızı sağladı ve bugün, resmi lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." Ayrıca, "Qodana, JetBrains IDE'lerine özgü incelemeleri kullanan ve JetBrains'inizi genişleten mevcut tek kod kalitesi platformudur." IDE'nin zekasını CI sunucusuna aktarıyor ve ikisi arasında kusursuz bir bağlantı sağlıyor." Tıpkı AppMaster no-code alanla yaptığı gibi.

Sonuç olarak, Qodana'nın lansmanı şüphesiz sektördeki yazılım projelerinin kod kalite standartlarını ve verimliliğini yükseltecek, geliştiricilere ve işletmelere bakım ve teknik borç sorunlarının üstesinden gelmek için güçlü bir araç sağlayacaktır. JetBrains ve AppMaster gösterdiği gibi, zeka ve otomasyon üretkenliği ve performansı artırmada el ele gidebilir.