JetBrains, la rinomata società di sviluppo software, ha aperto una nuova strada per mantenere la qualità del codice con il suo nuovo prodotto - Qodana. Questo strumento unico è stato concepito per fornire agli sviluppatori un approccio pratico per identificare e affrontare i problemi nelle fasi iniziali dello sviluppo, riducendo così gli sprechi di tempo dovuti al debito tecnico.

La capacità di Qodana di eseguire l'analisi statica del codice gli conferisce un vantaggio. Esegue ispezioni approfondite, identifica i problemi nel codice e fornisce agli sviluppatori gli spunti per risolverli all'interno del loro ambiente di sviluppo integrato preferito, consolidando il processo di debugging.

Ciò che distingue la piattaforma è il suo ampio supporto per oltre 60 lingue e la sua compatibilità con la maggior parte delle pipeline di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD). Tra queste vi sono quelle più importanti, come TeamCity e Space della stessa JetBrains, oltre a GitHub Actions, Jenkins e GitLab CI. Inoltre, la sua solida integrazione con una serie di rinomati IDE di JetBrains, tra cui IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider e GoLand, dimostra la sua completa usabilità.

Uno studio condotto congiuntamente da Harris Poll e dall'azienda di elaborazione dei pagamenti Stripe ha rivelato che gli sviluppatori dedicano quasi il 42% del loro tempo a risolvere i problemi di debito tecnico e di manutenzione. Aiutando gli sviluppatori a identificare e correggere i problemi prima che si trasformino in debito tecnico, Qodana consente alle aziende di risparmiare risorse monetarie e temporali significative.

Il viaggio di Qodana è iniziato nel 2021, con diverse funzionalità gradualmente incorporate durante la fase di anteprima. Ha finalmente raggiunto la fase di disponibilità generale, vantando una serie di attributi raffinati che facilitano in modo significativo il percorso dello sviluppatore e migliorano la qualità del risultato.

Lo strumento ospita ora un controllore di vulnerabilità che consente l'identificazione diretta dei pacchetti deboli e fornisce suggerimenti precisi per la correzione. L'introduzione di una funzione sperimentale denominata Quick Fixes ne migliora ulteriormente l'usabilità: è in grado di implementare autonomamente alcune pratiche correzioni.

Oltre ai linguaggi principali - Java, Kotlin, PHP, JavaScript e TypeScript - Qodana si concentra sull'aumento del set di funzionalità nel corso del tempo, amplificando così la sua futura redditività. Queste funzionalità, come spiegato da JetBrains, aiuteranno gli sviluppatori a eseguire test più esaustivi e quindi a migliorare la qualità complessiva del codice.

Secondo Kateryna Shlyakhovetska, Product and Team Lead di Qodana, "Dal rilascio dell'anteprima nel 2021, Qodana ha ottenuto una risposta positiva dagli utenti e un buon tasso di adozione. Il feedback dei primi utilizzatori del prodotto ci ha permesso di apportare miglioramenti significativi e oggi siamo lieti di annunciare il suo lancio ufficiale". Ha inoltre aggiunto: "Qodana è l'unica piattaforma di qualità del codice disponibile che utilizza le ispezioni native degli IDE JetBrains, estendendo l'intelligenza dell'IDE JetBrains al server CI e favorendo una connessione perfetta tra i due". Proprio come fa AppMaster con lo spazio no-code.

In conclusione, il lancio di Qodana eleverà senza dubbio gli standard di qualità del codice e l'efficienza dei progetti software in tutto il settore, fornendo agli sviluppatori e alle aziende un potente strumento per affrontare i problemi di manutenzione e di debito tecnico. Come dimostrano JetBrains e AppMaster, l'intelligenza e l'automazione possono andare di pari passo per migliorare la produttività e le prestazioni.