著名的软件开发公司 JetBrains 通过其最新推出的产品 Qodana 为保持代码质量铺平了一条新的道路。这款独特的工具专为开发人员量身定制，在开发的初始阶段就能通过动手操作来识别和解决问题，从而减少技术债务上的时间浪费。

Qodana 的静态代码分析能力使其更具优势。它能进行深度检查，识别代码中的问题，并为开发人员提供在其首选的集成开发环境中修复这些问题的见解，从而巩固调试过程。

该平台的与众不同之处在于它支持 60 多种语言，并与大多数持续集成/持续部署（CI/CD）管道兼容。其中包括著名的 TeamCity 和 JetBrains 自己的 Space，以及 GitHub Actions、Jenkins 和 GitLab CI。此外，它还与 JetBrains 旗下多个广受赞誉的集成开发环境（包括 IntelliJ IDEA、WebStorm、PhpStorm、PyCharm、Rider 和 GoLand）紧密集成，充分体现了其全面的可用性。

Harris Poll 和支付处理企业 Stripe 联合进行的一项研究显示，开发人员将近 42% 的时间用于解决技术债务和维护问题。Qodana 可以帮助开发人员在问题转化为技术债务之前发现并解决问题，从而为企业节省大量的金钱和时间资源。

Qodana 的发展历程始于 2021 年，在预览阶段逐步加入了多项功能。现在，它终于进入了全面可用阶段，拥有一整套完善的属性，大大简化了开发人员的工作，提高了输出的质量。

该工具现在拥有一个漏洞检查器，可以直接识别薄弱软件包，并提供精确的修复建议。名为 "快速修复"（Quick Fixes）的实验性功能的引入进一步增强了其可用性--它可以自主实施某些实用的修复。

除了主流语言（Java、Kotlin、PHP、JavaScript 和 TypeScript）外，Qodana 还将重点放在逐步增加功能集上，从而增强其未来的可行性。JetBrains 解释说，这些功能将帮助开发人员进行更详尽的测试，从而提高整体代码质量。

Qodana 产品和团队负责人 Kateryna Shlyakhovetska 说："自 2021 年发布预览版以来，Qodana 已获得用户的积极响应和良好的采用率。产品早期用户的反馈让我们做出了重大改进，今天，我们很高兴地宣布其正式发布。她进一步补充说："Qodana是目前唯一一个利用JetBrains集成开发环境原生检查功能的代码质量平台，它将JetBrains集成开发环境的智能扩展到CI服务器，并促进两者之间的无缝连接。正如AppMaster 在no-code 领域所做的一样。

总之，Qodana 的推出无疑将提升整个行业软件项目的代码质量标准和效率，为开发人员和企业提供一个解决维护和技术债务问题的强大工具。正如 JetBrains 和AppMaster 所展示的那样，智能化和自动化可以携手提高生产力和性能。