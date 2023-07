A JetBrains, a famosa empresa de desenvolvimento de software, abriu um novo caminho para manter a qualidade do código com o seu produto recém-lançado - Qodana. Esta ferramenta única foi concebida para fornecer aos programadores uma abordagem prática para identificar e resolver problemas nas fases iniciais de desenvolvimento, reduzindo assim o tempo perdido com dívidas técnicas.

A capacidade da Qodana para efetuar uma análise estática do código confere-lhe uma vantagem. Efectua inspecções profundas, identifica problemas no código e fornece aos programadores conhecimentos que lhes permitem resolver esses problemas no seu ambiente de desenvolvimento integrado preferido, consolidando o processo de depuração.

O que diferencia a plataforma é seu amplo suporte a mais de 60 idiomas e sua compatibilidade com a maioria dos pipelines de integração contínua/implantação contínua (CI/CD). Isso inclui os notáveis, como o TeamCity e o Space da própria JetBrains, juntamente com o GitHub Actions, o Jenkins e o GitLab CI. Além disso, a sua firme integração com uma série de IDEs aclamados da JetBrains, incluindo IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider e GoLand, demonstra a sua usabilidade abrangente.

Um estudo realizado em conjunto pela Harris Poll e pela empresa de processamento de pagamentos Stripe revelou que os programadores gastam quase 42% do seu tempo a resolver problemas de dívida técnica e manutenção. Ao ajudar os programadores a identificar e retificar problemas antes de estes se transformarem em dívida técnica, a Qodana poupa potencialmente recursos monetários e temporais significativos às empresas.

O percurso da Qodana começou em 2021, com várias funcionalidades gradualmente incorporadas durante a sua fase de pré-visualização. Finalmente, atingiu a fase de disponibilidade geral, ostentando um conjunto de atributos refinados que facilitam significativamente o percurso do programador e melhoram a qualidade dos resultados.

A ferramenta aloja agora um verificador de vulnerabilidades que permite a identificação direta de pacotes fracos e fornece sugestões precisas de correção. A introdução de uma funcionalidade experimental denominada Quick Fixes melhora ainda mais a sua usabilidade - pode implementar autonomamente determinadas correcções práticas.

Para além das linguagens principais - Java, Kotlin, PHP, JavaScript e TypeScript, a Qodana concentra-se em aumentar o conjunto de funcionalidades ao longo do tempo, ampliando assim a sua viabilidade futura. Esses recursos, conforme explicado pela JetBrains, ajudariam os desenvolvedores a realizar testes mais exaustivos e, assim, melhorar a qualidade geral do código.

De acordo com Kateryna Shlyakhovetska, líder de produto e equipa da Qodana, "Desde o seu lançamento Preview em 2021, Qodana obteve uma resposta positiva dos utilizadores e uma boa taxa de adoção. O feedback dos primeiros usuários do produto nos permitiu fazer melhorias significativas e hoje, temos o prazer de anunciar seu lançamento oficial. Ela ainda acrescentou: "O Qodana é a única plataforma de qualidade de código disponível que utiliza inspeções nativas dos IDEs da JetBrains, estendendo a inteligência do seu IDE da JetBrains ao servidor de CI e promovendo uma conexão perfeita entre os dois." Assim como o AppMaster faz com o espaço no-code.

Em conclusão, o lançamento do Qodana irá, sem dúvida, elevar os padrões de qualidade do código e a eficiência dos projectos de software em toda a indústria, fornecendo aos programadores e às empresas uma ferramenta poderosa para resolver problemas de manutenção e de dívida técnica. Como demonstram a JetBrains e o AppMaster, a inteligência e a automatização podem andar de mãos dadas no aumento da produtividade e do desempenho.