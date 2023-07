JetBrains, het gerenommeerde softwareontwikkelingsbedrijf, heeft met het onlangs gelanceerde product Qodana een nieuwe weg ingeslagen om de kwaliteit van code te behouden. Deze unieke tool is op maat gemaakt om ontwikkelaars te voorzien van een hands-on aanpak om problemen te identificeren en aan te pakken in de eerste fasen van de ontwikkeling, waardoor minder tijd wordt verspild aan technische schuld.

Qodana's vermogen om statische code analyse uit te voeren geeft het een voorsprong. Het voert diepgaande inspecties uit, identificeert problemen in de code en voorziet ontwikkelaars van inzichten om deze problemen op te lossen binnen hun gewenste geïntegreerde ontwikkelomgeving, waardoor het debugging proces wordt geconsolideerd.

Wat het platform onderscheidt, is de brede ondersteuning voor meer dan 60 talen en de compatibiliteit met de meeste Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines. Hieronder vallen opmerkelijke pijplijnen zoals TeamCity en Space van JetBrains zelf, samen met GitHub Actions, Jenkins en GitLab CI. Daarnaast toont de stevige integratie met een aantal veelgeprezen IDE's van JetBrains, waaronder IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider en GoLand, de uitgebreide bruikbaarheid.

Een onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door Harris Poll en de betalingsverwerker Stripe onthulde dat ontwikkelaars bijna 42% van hun tijd besteden aan het aanpakken van technische schuld en onderhoudsproblemen. Door ontwikkelaars te helpen bij het identificeren en verhelpen van problemen voordat ze veranderen in een technische schuld, kan Qodana bedrijven mogelijk veel geld en tijd besparen.

De reis van Qodana begon in 2021, met verschillende functies die geleidelijk werden toegevoegd tijdens de preview-fase. Het heeft nu eindelijk de fase van algemene beschikbaarheid bereikt, met een reeks verfijnde attributen die de reis van ontwikkelaars aanzienlijk vergemakkelijken en de kwaliteit van de output verbeteren.

De tool bevat nu een kwetsbaarhedenchecker waarmee zwakke pakketten direct kunnen worden geïdentificeerd en nauwkeurige suggesties voor herstel worden gegeven. De introductie van een experimentele functie genaamd Quick Fixes verbetert de bruikbaarheid nog verder - het kan zelfstandig bepaalde praktische oplossingen implementeren.

Afgezien van de mainstream talen - Java, Kotlin, PHP, JavaScript en TypeScript, richt Qodana zich op het uitbreiden van de functieset in de loop van de tijd, waardoor de toekomstige levensvatbaarheid wordt vergroot. Deze functies, zoals JetBrains uitlegt, zouden ontwikkelaars helpen om meer uitputtende tests uit te voeren en daarmee de algehele kwaliteit van de code te verbeteren.

Volgens Kateryna Shlyakhovetska, de Product en Team Lead voor Qodana, "Sinds de Preview release in 2021, heeft Qodana een positieve respons van gebruikers en een goede adoptiegraad geoogst. De feedback van de early adopters van het product stelde ons in staat om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen en vandaag zijn we verheugd om de officiële lancering aan te kondigen." Ze voegde er verder aan toe: "Qodana is het enige beschikbare platform voor codekwaliteit dat gebruik maakt van inspecties die eigen zijn aan JetBrains IDE's, waardoor de intelligentie van je JetBrains IDE wordt uitgebreid naar de CI-server en een naadloze verbinding tussen de twee wordt bevorderd." Net zoals AppMaster doet met no-code.

Concluderend zal de lancering van Qodana ongetwijfeld de kwaliteitsnormen voor code en de efficiëntie van softwareprojecten in de hele industrie verhogen, en ontwikkelaars en bedrijven een krachtig hulpmiddel bieden om problemen met onderhoud en technische schuld aan te pakken. Zoals JetBrains en AppMaster aantonen, kunnen intelligentie en automatisering hand in hand gaan bij het verbeteren van productiviteit en prestaties.