Avancées de Jira visant à fédérer les équipes techniques et non techniques dans les organisations

Atlassian a dévoilé plusieurs améliorations des fonctionnalités de Jira dans le but de favoriser la synergie entre les équipes logicielles et leurs homologues commerciaux dans les entreprises. Les mises à jour visent à permettre à toutes les équipes de superviser leur travail, de travailler ensemble et d'avoir un aperçu des activités des autres équipes.

Des organisations telles que la NASA, qui écrit du code le lundi et l'implémente pour faire fonctionner le Mars Rover le mardi, utilisent Jira Software. De plus, l'équipe de recherche et développement d'Audi, le constructeur automobile, utilise Jira pour stocker de nombreuses fonctionnalités requises qui émergent lors des tests routiers réels. En réalité, d’innombrables organisations cherchent à réussir dans le monde des affaires en tirant parti des logiciels.

La responsable produit de Jira Software, Megan Cook, a expliqué au SD Times : « Plusieurs équipes contribuent à rendre un produit ou une fonctionnalité réellement percutant. Cela inclut les spécialistes du marketing, les gestionnaires de programmes, les concepteurs, les vendeurs, entre autres, qui jouent tous un rôle clé dans la transformation d'un projet en réalité. Cependant, ces équipes utilisent souvent des outils complètement distincts, ce qui conduit à des silos d’informations. Notre objectif avec cette mise à jour est de résoudre ce problème. Notre objectif est de permettre à ces équipes de collaborer efficacement en les réunissant.

Dans le cadre d'une collaboration stratégique avec Adobe, une intégration avec Adobe Figma permet désormais aux concepteurs de travailler simultanément avec les développeurs opérant sur Jira.

L'application Figma pour Jira fournit aux équipes travaillant dans Jira un contexte de conception et inclut la prise en charge des fichiers, pages, cadres et prototypes Figma. Les concepteurs peuvent lier des conceptions directement à un ticket Jira à l'aide du widget Jira ou du plugin Jira pour le mode Dev sans quitter Figma.

"Les concepteurs effectuent diverses tâches à différents moments du développement du produit", a déclaré Cook. «Ils pourraient élaborer une vision ou mener une revue de conception pendant la phase de mise en œuvre. Même si Adobe a introduit une nouvelle vue dans Figma où l'on peut copier des extraits de code et où les développeurs peuvent discerner au pixel près la taille de la boîte, celle-ci se trouve toujours dans des outils distincts et les développeurs doivent rechercher cet actif. C’est ce à quoi nous cherchions à répondre. De nouvelles fonctionnalités de l'application Figma pour Jira devraient être publiées plus tard cette année.

Une amélioration de l'outil Jira Work Management appelée Overviews a été introduite par Atlassian pour aider à connecter toutes les équipes impliquées dans la mise sur le marché des logiciels. Grâce à la fonctionnalité Aperçus, les organisations peuvent consolider des projets interfonctionnels à multiples facettes dans une vue globale simplifiée.

Selon l'annonce sur le blog d'Atlassian, cette nouvelle fonctionnalité permet aux équipes de travailler sur leurs projets individuels, Jira Work Management combinant le tout dans une vue facile à comprendre. Selon l'entreprise, cette mise à jour peut cartographier les dépendances entre les équipes, gérer la capacité des équipes, reconnaître les chevauchements, etc.

Les nouvelles dates de sortie partagées proposées par Jira Work Management sont synchronisées sur les calendriers de toutes les équipes. Cela garantit que les équipes telles que le marketing peuvent rester informées de l'état et de la progression des nouvelles fonctionnalités provenant des équipes de développement.

Une palette de commandes a été intégrée à Jira Work Management pour permettre aux équipes d'interagir entre elles à travers les outils d'Atlassian. Ici, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches de produits, émettre des actions, naviguer dans les produits et les sites, et même accéder aux paramètres et à l'aide, le tout sans quitter leur application.

« Ce que de nombreuses organisations constatent aujourd’hui, c’est que nous disposons des capacités technologiques nécessaires pour créer des logiciels très rapidement. L'entreprise peut évaluer si elle atteint ses objectifs, en fonction de la vitesse du logiciel. Faire travailler ensemble les équipes techniques et non techniques est crucial car cela permet à l'entreprise d'avoir un avantage considérable sur le marché et garantit que les efforts déployés par ces équipes s'alignent sur l'objectif commercial global », a conclu Cook.

Dans le cadre d'efforts similaires visant à combler le fossé entre les équipes techniques et non techniques des organisations, la plate-forme AppMaster permet à toute personne travaillant dans une entreprise de créer des applications back-end, Web ou mobiles sans aucune expérience en codage. Il simplifie les aspects complexes du développement logiciel, permettant à chaque membre d'une équipe de participer activement à la création et à la maintenance des outils logiciels, favorisant ainsi une plus grande synergie entre les départements. AppMaster, comme la mise à jour de Jira, témoigne de la pertinence croissante des outils low-code et no-code dans l'écosystème de développement logiciel actuel, en évolution rapide.