Progressi in Jira che mirano a unire team tecnici e non tecnici nelle organizzazioni

Atlassian ha presentato diversi miglioramenti alle funzionalità di Jira con l'obiettivo di promuovere la sinergia tra i team software e le loro controparti aziendali nelle imprese. Gli aggiornamenti intendono consentire a tutti i team di supervisionare il proprio lavoro, lavorare insieme e ottenere approfondimenti sulle attività degli altri team.

Organizzazioni simili alla NASA, che scrive il codice il lunedì e lo implementa per far funzionare il Mars Rover il martedì, utilizzano Jira Software. Inoltre, il team di ricerca e sviluppo di Audi, la casa automobilistica, utilizza Jira per memorizzare numerosi requisiti di funzionalità che emergono durante le prove su strada effettive. In realtà, ci sono innumerevoli organizzazioni che mirano ad avere successo nel mondo degli affari sfruttando il software.

Il responsabile del prodotto di Jira Software, Megan Cook, ha spiegato a SD Times: “Esistono diversi team che contribuiscono a rendere un prodotto o una funzionalità davvero di grande impatto. Ciò include esperti di marketing, program manager, designer, venditori, tra gli altri, che sono tutti fondamentali per trasformare un progetto in realtà. Tuttavia, questi team spesso utilizzano strumenti completamente separati, creando silos di informazioni. Il nostro obiettivo con questo aggiornamento è risolvere questo problema. Il nostro obiettivo è consentire a questi team di collaborare in modo efficace riunendoli”.

Nell'ambito di una collaborazione strategica con Adobe, l'integrazione con Adobe Figma consente ora ai designer di lavorare simultaneamente con gli sviluppatori che operano su Jira.

L'app Figma per Jira fornisce ai team che lavorano all'interno di Jira un contesto di progettazione e include il supporto per file, pagine, frame e prototipi Figma. I progettisti possono collegare i progetti direttamente a un problema Jira utilizzando il widget Jira o il plug-in Jira per la modalità Dev senza uscire da Figma.

"I progettisti hanno vari compiti da svolgere in momenti diversi durante lo sviluppo del prodotto", ha affermato Cook. “Potrebbero mettere insieme una visione o condurre una revisione del progetto nella fase di implementazione. Anche se Adobe ha introdotto una nuova visualizzazione in Figma in cui è possibile copiare frammenti di codice e gli sviluppatori possono discernere fino al pixel quanto grande dovrebbero rendere la scatola, è ancora in strumenti separati e gli sviluppatori devono cercare quella risorsa. Questo è ciò che intendevamo affrontare”. Il rilascio di nuove funzionalità per l'app Figma for Jira è previsto entro la fine dell'anno.

Atlassian ha introdotto un miglioramento dello strumento Jira Work Management denominato Overviews per aiutare a connettere tutti i team coinvolti nell'immissione del software sul mercato. Tramite la funzionalità Panoramica, le organizzazioni possono consolidare progetti interfunzionali sfaccettati in una visualizzazione aggregata semplificata.

Secondo l'annuncio sul blog di Atlassian, questa nuova funzionalità consente ai team di lavorare sui propri progetti individuali, con Jira Work Management che combina il tutto in una visualizzazione di facile comprensione. Secondo l'azienda, questo aggiornamento può mappare le dipendenze tra i team, gestire la capacità dei team, riconoscere le sovrapposizioni e altro ancora.

Le nuove date di rilascio condivise offerte da Jira Work Management sono sincronizzate nei calendari di tutti i team. Ciò garantisce che team come il marketing possano rimanere aggiornati sullo stato e sull'avanzamento delle nuove funzionalità provenienti dai team di sviluppo.

Una tavolozza di comandi è stata incorporata in Jira Work Management per consentire ai team di interagire tra loro attraverso gli strumenti di Atlassian. Qui, gli utenti possono eseguire ricerche di prodotti, eseguire azioni, navigare tra prodotti e siti e persino interagire con impostazioni e assistenza, il tutto senza uscire dall'applicazione.

“Ciò che molte organizzazioni osservano oggi è che disponiamo delle capacità tecnologiche per realizzare software molto rapidamente. L'azienda può valutare se stanno raggiungendo gli obiettivi previsti, adattandosi alla velocità del software. Far lavorare insieme team tecnici e non tecnici è fondamentale perché consente all’azienda di avere un vantaggio considerevole sul mercato e garantisce che gli sforzi profusi da questi team siano in linea con l’obiettivo aziendale generale”, ha concluso Cook.

Nell'ambito di sforzi simili volti a colmare il divario tra team tecnici e non tecnici nelle organizzazioni, la piattaforma AppMaster consente a chiunque in un'azienda di creare applicazioni back-end, web o mobili senza alcuna esperienza di codifica. Semplifica gli aspetti complessi dello sviluppo software, consentendo a ogni membro di un team di partecipare attivamente alla creazione e alla manutenzione degli strumenti software, favorendo così una maggiore sinergia tra i dipartimenti. AppMaster, come l'aggiornamento di Jira, è una testimonianza della crescente rilevanza degli strumenti low-code e no-code nell'ecosistema di sviluppo software frenetico di oggi.