Postępy w Jira mające na celu zjednoczenie zespołów technicznych i nietechnicznych w organizacjach

Atlassian przedstawił kilka ulepszeń funkcjonalności Jira, których celem jest wspieranie synergii pomiędzy zespołami zajmującymi się oprogramowaniem a ich odpowiednikami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Aktualizacje mają umożliwić wszystkim zespołom nadzorowanie ich pracy, współpracę i uzyskanie wglądu w działania innych zespołów.

Organizacje na wzór NASA, która w poniedziałek pisze kod, a we wtorek wdraża go do obsługi łazika marsjańskiego, korzystają z Jira Software. Ponadto zespół badawczo-rozwojowy producenta samochodów Audi wykorzystuje Jira do przechowywania wielu wymagań dotyczących funkcji, które pojawiają się podczas rzeczywistych testów drogowych. W rzeczywistości istnieje niezliczona ilość organizacji, które chcą odnieść sukces w świecie biznesu dzięki wykorzystaniu oprogramowania.

Szefowa produktu w Jira Software, Megan Cook, wyjaśniła SD Times: „Istnieje kilka zespołów, które przyczyniają się do tego, aby produkt lub funkcja naprawdę wywierała wpływ. Dotyczy to między innymi marketerów, menedżerów programów, projektantów, sprzedawców, którzy są kluczowi do przekształcenia projektu w rzeczywistość. Jednak zespoły te często korzystają z zupełnie odrębnych narzędzi, co prowadzi do powstawania silosów informacyjnych. Naszym celem w przypadku tej aktualizacji jest rozwiązanie tego problemu. Naszym celem jest umożliwienie tym zespołom skutecznej współpracy poprzez ich zbliżenie”.

W ramach strategicznej współpracy z Adobe integracja z Adobe Figma umożliwia teraz projektantom jednoczesną pracę z programistami działającymi w Jira.

Aplikacja Figma for Jira zapewnia zespołom pracującym w Jira kontekst projektowy i obsługuje pliki, strony, ramki i prototypy Figma. Projektanci mogą łączyć projekty bezpośrednio ze zgłoszeniem Jira za pomocą widżetu Jira lub wtyczki Jira do trybu deweloperskiego bez opuszczania Figmy.

„Projektanci mają różne zadania, które wykonują na różnych etapach opracowywania produktu” – powiedział Cook. „Mogą tworzyć wizję lub przeprowadzać przegląd projektu na etapie wdrażania. Mimo że Adobe wprowadziło nowy widok w Figmie, w którym można kopiować fragmenty kodu, a programiści mogą z dokładnością do piksela określić, jak duże powinno być pudełko, nadal jest to w oddzielnych narzędziach i programiści muszą szukać tego zasobu. Właśnie tym chcieliśmy się zająć.” Nowe funkcje aplikacji Figma for Jira zostaną udostępnione jeszcze w tym roku.

Atlassian wprowadził ulepszenie narzędzia Jira Work Management o nazwie Przeglądy, aby pomóc połączyć wszystkie zespoły zaangażowane we wprowadzanie oprogramowania na rynek. Dzięki funkcji Przeglądy organizacje mogą konsolidować wieloaspektowe, wielofunkcyjne projekty w uproszczony, zbiorczy widok.

Zgodnie z zapowiedzią na blogu Atlassian ta nowa funkcja umożliwia zespołom pracę nad indywidualnymi projektami, a Jira Work Management łączy to wszystko w łatwy do zrozumienia widok. Według firmy ta aktualizacja może mapować zależności między zespołami, zarządzać wydajnością zespołu, rozpoznawać nakładające się obszary i nie tylko.

Nowe daty udostępnionych wydań oferowane przez Jira Work Management są synchronizowane w kalendarzach wszystkich zespołów. Dzięki temu zespoły takie jak marketing mogą być na bieżąco ze statusem i postępem nowych funkcji pochodzących od zespołów programistycznych.

Do Jira Work Management włączono paletę poleceń, aby umożliwić zespołom interakcję między sobą za pomocą narzędzi Atlassian. Tutaj użytkownicy mogą wyszukiwać produkty, wydawać polecenia, nawigować po produktach i witrynach, a nawet korzystać z ustawień i pomocy, a wszystko to bez opuszczania aplikacji.

„Wiele organizacji zauważa obecnie, że mamy możliwości technologiczne umożliwiające bardzo szybkie tworzenie oprogramowania. Firma może ocenić, czy osiąga zamierzone cele, dopasowując się do szybkości oprogramowania. Współpraca zespołów technicznych i nietechnicznych jest kluczowa, ponieważ pozwala firmie uzyskać znaczną przewagę na rynku i zapewnia, że ​​wysiłki włożone przez te zespoły są zgodne z nadrzędnym celem biznesowym” – podsumował Cook.

Podejmując podobne wysiłki mające na celu wypełnienie luki między zespołami technicznymi i nietechnicznymi w organizacjach, platforma AppMaster umożliwia każdemu w firmie tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych lub mobilnych bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Upraszcza złożone aspekty tworzenia oprogramowania, umożliwiając każdemu członkowi zespołu aktywne uczestnictwo w tworzeniu i utrzymaniu narzędzi programowych, zwiększając w ten sposób większą synergię między działami. AppMaster, podobnie jak aktualizacja Jira, świadczy o rosnącym znaczeniu narzędzi low-code i no-code w dzisiejszym dynamicznym ekosystemie tworzenia oprogramowania.