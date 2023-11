Vooruitgang in Jira gericht op het verenigen van technische en niet-technische teams in organisaties

Atlassian heeft verschillende verbeteringen aan de functionaliteiten van Jira onthuld met als doel de synergie tussen softwareteams en hun zakelijke tegenhangers in ondernemingen te bevorderen. Updates zijn bedoeld om alle teams in staat te stellen toezicht te houden op hun werk, samen te werken en inzicht te krijgen in de activiteiten van andere teams.

Organisaties vergelijkbaar met NASA, die op maandag code schrijft en deze implementeert om de Mars Rover op dinsdag te bedienen, maken gebruik van Jira Software. Bovendien gebruikt het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Audi, de autofabrikant, Jira om talloze functievereisten op te slaan die tijdens daadwerkelijke tests op de weg naar voren komen. In werkelijkheid zijn er talloze organisaties die succes willen behalen in de zakenwereld door gebruik te maken van software.

Het hoofd Product voor Jira Software, Megan Cook, legde aan SD Times uit: “Er zijn verschillende teams die bijdragen om een ​​product of functie echt impactvol te maken. Hiertoe behoren onder meer marketeers, programmamanagers, ontwerpers en verkopers, die allemaal een sleutelrol spelen bij het omzetten van een project in realiteit. Deze teams gebruiken echter vaak volledig gescheiden tools, wat leidt tot informatiesilo's. Ons doel met deze update is om dit probleem aan te pakken. Door ze bij elkaar te brengen willen we deze teams effectief laten samenwerken.”

Als onderdeel van een strategische samenwerking met Adobe stelt een integratie met Adobe Figma ontwerpers nu in staat gelijktijdig te werken met ontwikkelaars die op Jira werken.

De Figma for Jira-app biedt teams die binnen Jira werken ontwerpcontext en biedt ondersteuning voor Figma-bestanden, pagina's, frames en prototypes. Ontwerpers kunnen ontwerpen rechtstreeks aan een Jira-uitgave koppelen met behulp van de Jira-widget of Jira-plug-in voor Dev Mode zonder Figma te verlaten.

“Ontwerpers hebben verschillende taken die ze op verschillende momenten tijdens de productontwikkeling uitvoeren”, aldus Cook. “Misschien zijn ze bezig met het opstellen van een visie of het uitvoeren van een ontwerpreview in de implementatiefase. Hoewel Adobe in Figma een nieuwe weergave heeft geïntroduceerd waarin codefragmenten kunnen worden gekopieerd en ontwikkelaars tot op de pixel kunnen zien hoe groot ze de doos moeten maken, bevindt deze zich nog steeds in afzonderlijke tools en moeten de ontwikkelaars naar dat item zoeken. Dit is wat we wilden aanpakken.” Nieuwe functies voor de Figma for Jira-app staan ​​gepland voor later dit jaar.

Atlassian heeft een verbetering van de Jira Work Management-tool genaamd Overviews geïntroduceerd om alle teams die betrokken zijn bij het op de markt brengen van software met elkaar te verbinden. Via de functie Overzichten kunnen organisaties veelzijdige, multifunctionele projecten consolideren in een vereenvoudigd totaaloverzicht.

Volgens de aankondiging op de blog van Atlassian stelt deze nieuwe functie teams in staat aan hun individuele projecten te werken, waarbij Jira Work Management dit allemaal combineert in een gemakkelijk te begrijpen weergave. Volgens het bedrijf kan deze update afhankelijkheden tussen teams in kaart brengen, teamcapaciteit beheren, overlappingen herkennen en meer.

Nieuwe gedeelde releasedatums aangeboden door Jira Work Management worden gesynchroniseerd in de agenda's van alle teams. Dit zorgt ervoor dat teams zoals marketing op de hoogte kunnen blijven van de status en voortgang van nieuwe functies van ontwikkelingsteams.

Er is een opdrachtenpalet in Jira Work Management opgenomen, zodat teams met elkaar kunnen communiceren via de tools van Atlassian. Hier kunnen gebruikers productzoekopdrachten uitvoeren, acties uitvoeren, door producten en sites navigeren en zelfs instellingen en hulp inschakelen, allemaal zonder hun applicatie te verlaten.

“Wat veel organisaties nu waarnemen is dat wij de technologische mogelijkheden hebben om heel snel software te maken. Het bedrijf kan evalueren of ze de beoogde doelen bereiken, passend bij de snelheid van software. Het is van cruciaal belang dat technische en niet-technische teams samenwerken, omdat het bedrijf hierdoor een aanzienlijke voorsprong op de markt krijgt en ervoor zorgt dat de inspanningen van deze teams aansluiten bij het overkoepelende bedrijfsdoel”, besluit Cook.

In soortgelijke pogingen om de kloof tussen technische en niet-technische teams in organisaties te overbruggen, stelt het AppMaster platform iedereen in een bedrijf in staat back-end-, web- of mobiele applicaties te creëren zonder enige codeerervaring. Het vereenvoudigt complexe aspecten van softwareontwikkeling, waardoor elk lid van een team actief kan deelnemen aan de creatie en het onderhoud van softwaretools, waardoor een grotere synergie tussen afdelingen wordt bevorderd. AppMaster is, net als de update van Jira, een bewijs van de toenemende relevantie van low-code en no-code tools in het huidige snelle ecosysteem voor softwareontwikkeling.