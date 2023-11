Fortschritte in Jira zielen darauf ab, technische und nichttechnische Teams in Organisationen zu vereinen

Atlassian hat mehrere Verbesserungen der Jira-Funktionalitäten vorgestellt, mit dem Ziel, Synergien zwischen Softwareteams und ihren Geschäftskollegen in Unternehmen zu fördern. Durch Aktualisierungen soll es allen Teams ermöglicht werden, ihre Arbeit zu überwachen, zusammenzuarbeiten und Einblicke in die Aktivitäten anderer Teams zu gewinnen.

Organisationen wie die NASA, die an einem Montag Code schreibt und ihn am Dienstag für den Betrieb des Mars Rovers implementiert, nutzen Jira Software. Darüber hinaus nutzt das Forschungs- und Entwicklungsteam des Automobilherstellers Audi Jira, um zahlreiche Funktionsanforderungen zu speichern, die bei tatsächlichen Straßentests auftreten. Tatsächlich gibt es unzählige Unternehmen, die durch den Einsatz von Software in der Geschäftswelt erfolgreich sein wollen.

Die Produktleiterin für Jira Software, Megan Cook, erklärte gegenüber SD Times: „Es gibt mehrere Teams, die dazu beitragen, ein Produkt oder eine Funktion wirklich wirkungsvoll zu machen.“ Dazu gehören unter anderem Marketingfachleute, Programmmanager, Designer und Verkäufer, die alle eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung eines Projekts in die Realität spielen. Allerdings verwenden diese Teams oft völlig separate Tools, was zu Informationssilos führt. Unser Ziel mit diesem Update ist es, dieses Problem zu beheben. Unser Ziel ist es, diesen Teams eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen, indem wir sie zusammenbringen.“

Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit Adobe ermöglicht die Integration mit Adobe Figma Designern nun die gleichzeitige Zusammenarbeit mit Entwicklern, die auf Jira arbeiten.

Die Figma for Jira-App stellt Teams, die in Jira arbeiten, Designkontext zur Verfügung und bietet Unterstützung für Figma-Dateien, -Seiten, -Frames und -Prototypen. Designer können Designs mithilfe des Jira-Widgets oder des Jira-Plugins für den Dev-Modus direkt mit einem Jira-Problem verknüpfen, ohne Figma zu verlassen.

„Designer haben verschiedene Aufgaben, die sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Produktentwicklung ausführen“, sagte Cook. „Sie entwerfen möglicherweise eine Vision oder führen in der Umsetzungsphase eine Entwurfsprüfung durch. Obwohl Adobe in Figma eine neue Ansicht eingeführt hat, in der man Codeschnipsel kopieren kann und Entwickler pixelgenau erkennen können, wie groß sie die Box machen sollen, befindet sie sich immer noch in separaten Tools, und die Entwickler müssen nach diesem Asset suchen. Genau das wollten wir angehen.“ Neue Funktionen für die Figma for Jira-App sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Atlassian hat eine Erweiterung des Jira Work Management-Tools namens Overviews eingeführt, um alle Teams zu vernetzen, die an der Markteinführung von Software beteiligt sind. Über die Funktion „Übersichten“ können Unternehmen vielfältige funktionsübergreifende Projekte in einer vereinfachten Gesamtansicht konsolidieren.

Laut der Ankündigung im Atlassian-Blog ermöglicht diese neue Funktion Teams, an ihren individuellen Projekten zu arbeiten, wobei Jira Work Management alles in einer leicht verständlichen Ansicht vereint. Nach Angaben des Unternehmens kann dieses Update Abhängigkeiten zwischen Teams abbilden, Teamkapazitäten verwalten, Überschneidungen erkennen und mehr.

Neue gemeinsame Veröffentlichungstermine, die von Jira Work Management angeboten werden, werden in den Kalendern aller Teams synchronisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Teams wie das Marketing über den Status und Fortschritt neuer Funktionen der Entwicklungsteams auf dem Laufenden bleiben können.

In Jira Work Management wurde eine Befehlspalette integriert, die es Teams ermöglicht, über die Tools von Atlassian hinweg miteinander zu interagieren. Hier können Benutzer Produktsuchen durchführen, Aktionen ausführen, durch Produkte und Websites navigieren und sogar mit Einstellungen und Hilfe interagieren, ohne ihre Anwendung zu verlassen.

„Viele Unternehmen stellen jetzt fest, dass wir über die technologischen Möglichkeiten verfügen, Software sehr schnell zu erstellen. Das Unternehmen kann anhand der Geschwindigkeit der Software beurteilen, ob es seine beabsichtigten Ziele erreicht. Die Zusammenarbeit technischer und nichttechnischer Teams ist von entscheidender Bedeutung, da sie dem Unternehmen einen erheblichen Marktvorsprung verschafft und sicherstellt, dass die von diesen Teams unternommenen Anstrengungen mit dem übergeordneten Geschäftsziel übereinstimmen“, schloss Cook.

In einem ähnlichen Bemühen, die Lücke zwischen technischen und nicht-technischen Teams in Organisationen zu schließen, ermöglicht die AppMaster Plattform jedem in einem Unternehmen, Back-End-, Web- oder mobile Anwendungen ohne Programmiererfahrung zu erstellen. Es vereinfacht komplexe Aspekte der Softwareentwicklung und ermöglicht es jedem Mitglied eines Teams, sich aktiv an der Erstellung und Wartung von Softwaretools zu beteiligen, wodurch größere Synergien zwischen den Abteilungen gefördert werden. AppMaster ist wie das Update von Jira ein Beweis für die zunehmende Relevanz von low-code und no-code Tools im heutigen schnelllebigen Softwareentwicklungs-Ökosystem.