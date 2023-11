Avanços no Jira visando unir equipes técnicas e não técnicas nas organizações

A Atlassian revelou diversas melhorias nas funcionalidades do Jira com o objetivo de promover a sinergia entre as equipes de software e suas contrapartes de negócios nas empresas. As atualizações pretendem permitir que todas as equipes supervisionem seu trabalho, trabalhem em conjunto e obtenham insights sobre as atividades de outras equipes.

Organizações como a NASA, que escreve o código na segunda-feira e o implementa para operar o Mars Rover na terça-feira, fazem uso do Jira Software. Além disso, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Audi, fabricante de automóveis, utiliza o Jira para armazenar vários requisitos de recursos que surgem durante testes reais de estrada. Na realidade, existem inúmeras organizações que pretendem ter sucesso no mundo dos negócios utilizando software.

A chefe de produto do Jira Software, Megan Cook, explicou ao SD Times: “Existem várias equipes que contribuem para tornar um produto ou recurso verdadeiramente impactante. Isso inclui profissionais de marketing, gerentes de programas, designers, vendedores, entre outros, que são fundamentais para transformar um projeto em realidade. No entanto, essas equipes costumam usar ferramentas completamente separadas, gerando silos de informações. Nosso objetivo com esta atualização é resolver esse problema. Nosso objetivo é permitir que essas equipes colaborem de forma eficaz, reunindo-as.”

Como parte de uma colaboração estratégica com a Adobe, uma integração com o Adobe Figma agora permite que os designers trabalhem simultaneamente com os desenvolvedores que operam no Jira.

O aplicativo Figma for Jira fornece às equipes que trabalham dentro do Jira contexto de design e inclui suporte para arquivos, páginas, frames e protótipos Figma. Os designers podem vincular designs diretamente a um problema do Jira usando o widget Jira ou o plugin Jira para Dev Mode sem sair do Figma.

“Os designers realizam várias tarefas em momentos diferentes durante o desenvolvimento do produto”, disse Cook. “Eles podem estar elaborando uma visão ou conduzindo uma revisão do projeto na fase de implementação. Embora a Adobe tenha introduzido uma nova visão no Figma onde é possível copiar trechos de código e os desenvolvedores podem discernir até o pixel o tamanho da caixa, ela ainda está em ferramentas separadas e os desenvolvedores precisam procurar por esse ativo. É isso que pretendíamos abordar.” Novos recursos para o aplicativo Figma for Jira estão programados para lançamento ainda este ano.

Um aprimoramento na ferramenta Jira Work Management, chamado Overviews, foi introduzido pela Atlassian para ajudar a conectar todas as equipes envolvidas no lançamento de software no mercado. Através do recurso Visão Geral, as organizações podem consolidar projetos multifuncionais multifacetados em uma visão agregada simplificada.

De acordo com o anúncio no blog da Atlassian, esse novo recurso permite que as equipes trabalhem em seus projetos individuais, com o Jira Work Management combinando tudo isso em uma visualização fácil de entender. Segundo a empresa, esta atualização pode mapear dependências entre equipes, gerenciar a capacidade da equipe, reconhecer sobreposições e muito mais.

As novas datas de lançamento compartilhadas oferecidas pelo Jira Work Management são sincronizadas nos calendários de todas as equipes. Isso garante que equipes como o marketing possam se manter atualizadas sobre o status e o progresso dos novos recursos provenientes das equipes de desenvolvimento.

Uma paleta de comandos foi incorporada ao Jira Work Management para permitir que as equipes interajam entre si por meio das ferramentas da Atlassian. Aqui, os usuários podem realizar pesquisas de produtos, realizar ações, navegar em produtos e sites e até interagir com configurações e ajuda, tudo sem sair do aplicativo.

“O que muitas organizações observam agora é que temos as capacidades tecnológicas para fabricar software muito rapidamente. A empresa pode avaliar se está atingindo os objetivos pretendidos, correspondendo à velocidade do software. Ter equipes técnicas e não técnicas trabalhando juntas é crucial porque permite que a empresa tenha uma vantagem considerável no mercado e garante que os esforços envidados por essas equipes estejam alinhados com o objetivo geral do negócio”, concluiu Cook.

Em esforços semelhantes para preencher a lacuna entre equipes técnicas e não técnicas nas organizações, a plataforma AppMaster permite que qualquer pessoa em uma empresa crie aplicativos back-end, web ou móveis sem qualquer experiência em codificação. Simplifica aspectos complexos do desenvolvimento de software, permitindo que cada membro de uma equipe participe ativamente na criação e manutenção de ferramentas de software, promovendo assim uma maior sinergia entre departamentos. AppMaster, assim como a atualização do Jira, é uma prova da crescente relevância das ferramentas low-code e no-code no atual ecossistema de desenvolvimento de software em ritmo acelerado.