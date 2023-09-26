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Jira 的进步旨在团结组织中的技术和非技术团队

Sep 26, 2023
Jira 的进步旨在团结组织中的技术和非技术团队

Atlassian 推出了 Jira 功能的多项增强功能，旨在促进软件团队与其企业业务同行之间的协同作用。更新旨在允许所有团队监督他们的工作、共同工作并深入了解其他团队的活动。

NASA 等组织在周一编写代码，并在周二实施代码来操作火星车，它们都使用 Jira Software。此外，汽车制造商奥迪的研发团队利用 Jira 存储实际道路测试中出现的大量功能需求。事实上，有无数组织希望通过利用软件在商业世界取得成功。

Jira Software 产品主管 Megan Cook 向《SD Times》解释道：“有多个团队致力于使产品或功能真正具有影响力。这包括营销人员、项目经理、设计师、销售人员等，他们都是将项目变为现实的关键。然而，这些团队经常使用完全独立的工具，导致信息孤岛。我们此更新的目标是解决此问题。我们的目标是通过将这些团队聚集在一起，使他们能够有效地协作。”

作为与 Adob​​e 战略合作的一部分，与 Adob​​e Figma 的集成现在允许设计人员与在 Jira 上操作的开发人员同时工作。

Figma for Jira 应用程序为 Jira 内部工作的团队提供设计上下文，并包括对 Figma 文件、页面、框架和原型的支持。设计人员可以使用 Jira 小部件或开发模式的 Jira 插件将设计直接链接到 Jira 问题，而无需离开 Figma。

“设计师在产品开发过程中的不同时间执行不同的任务，”库克说。 “他们可能会在实施阶段制定愿景或进行设计审查。尽管 Adob​​e 在 Figma 中引入了一种新视图，人们可以复制代码片段，并且开发人员可以精确到像素地辨别他们应该将盒子制作多大，但它仍然在单独的工具中，开发人员必须搜索该资产。这就是我们想要解决的问题。” Figma for Jira 应用程序的新功能预计于今年晚些时候发布。

Atlassian 推出了名为“Overviews”的 Jira 工作管理工具增强功能，以帮助连接参与将软件推向市场的所有团队。通过概述功能，组织可以将多方面的跨职能项目整合到简化的聚合视图中。

根据 Atlassian 博客上的公告，这一新功能使团队能够处理各自的项目，而 Jira Work Management 将其全部合并到一个易于理解的视图中。据该公司称，此更新可以映射团队之间的依赖关系、管理团队能力、识别重叠等。

Jira Work Management 提供的新共享发布日期在所有团队的日历中同步。这确保了营销等团队可以随时了解开发团队新功能的状态和进度。

命令面板已合并到 Jira Work Management 中，允许团队通过 Atlassian 工具相互交互。在这里，用户可以执行产品搜索、发出操作、导航产品和网站，甚至参与设置和帮助，所有这些都无需离开他们的应用程序。

“许多组织现在观察到的是，我们拥有非常快速地开发软件的技术能力。公司可以评估他们是否达到了预期目标，是否与软件的速度相匹配。让技术和非技术团队一起工作至关重要，因为它可以让公司在市场上拥有相当大的优势，并确保这些团队所做的努力与总体业务目标保持一致。”库克总结道。

为了弥合组织中技术和非技术团队之间的差距， AppMaster平台允许企业中的任何人在没有任何编码经验的情况下创建后端、Web 或移动应用程序。它简化了软件开发的复杂方面，使团队的每个成员都能够积极参与软件工具的创建和维护，从而促进跨部门的更大协同作用。 AppMasterJira的更新一样，证明了low-codeno-code工具在当今快节奏的软件开发生态系统中的相关性日益增强。

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