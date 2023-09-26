Jira'da Teknik ve Teknik Olmayan Ekipleri Organizasyonlarda Birleştirmeyi Amaçlayan Gelişmeler

Atlassian, yazılım ekipleri ile kurumlardaki iş ortakları arasında sinerjiyi teşvik etmek amacıyla Jira'nın işlevselliklerinde çeşitli iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Güncellemeler, tüm ekiplerin çalışmalarını denetlemesine, birlikte çalışmasına ve diğer ekiplerin faaliyetleri hakkında fikir sahibi olmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Pazartesi günü kod yazıp Salı günü Mars Rover'ı çalıştırmak için uygulayan NASA benzeri kuruluşlar Jira Yazılımından yararlanıyor. Ayrıca otomobil üreticisi Audi'nin araştırma ve geliştirme ekibi, gerçek yol testleri sırasında ortaya çıkan çok sayıda özellik gereksinimlerini depolamak için Jira'yı kullanıyor. Gerçekte iş dünyasında yazılımdan yararlanarak başarılı olmayı hedefleyen sayısız kuruluş var.

Jira Software Ürün Müdürü Megan Cook, SD Times'a şunları söyledi: "Bir ürün veya özelliğin gerçekten etkili olmasına katkıda bulunan birçok ekip var. Bu, bir projeyi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı olan pazarlamacıları, program yöneticilerini, tasarımcıları, satış görevlilerini ve diğerlerini içerir. Ancak bu ekipler genellikle tamamen ayrı araçlar kullanıyor ve bu da bilgi silolarına yol açıyor. Bu güncellemeyle amacımız bu sorunu çözmektir. Bu ekipleri bir araya getirerek etkin bir şekilde iş birliği yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

Adobe ile yapılan stratejik işbirliğinin bir parçası olarak, Adobe Figma ile entegrasyon artık tasarımcıların Jira üzerinde çalışan geliştiricilerle eş zamanlı çalışmasına olanak tanıyor.

Jira için Figma uygulaması, Jira'da çalışan ekiplere tasarım bağlamı sağlar ve Figma dosyaları, sayfaları, çerçeveleri ve prototipleri için destek içerir. Tasarımcılar, Figma'dan ayrılmadan Dev Modu için Jira widget'ını veya Jira eklentisini kullanarak tasarımları doğrudan bir Jira sorununa bağlayabilirler.

Cook, "Tasarımcıların ürün geliştirme sırasında farklı zamanlarda gerçekleştirdikleri çeşitli görevleri var" dedi. “Uygulama aşamasında bir vizyon oluşturuyor veya tasarım incelemesi yapıyor olabilirler. Adobe, Figma'da kod parçacıklarının kopyalanabildiği ve geliştiricilerin kutuyu ne kadar büyük yapmaları gerektiğini piksele kadar anlayabildikleri yeni bir görünüm sunmuş olsa da, bu hâlâ ayrı araçlardadır ve geliştiricilerin bu varlığı araması gerekir. Bizim de ele almayı hedeflediğimiz konu bu." Figma for Jira uygulamasına yönelik yeni özelliklerin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yazılımın pazara sunulmasında rol alan tüm ekiplerin birbirine bağlanmasına yardımcı olmak için Atlassian tarafından Jira İş Yönetimi aracında Genel Bakış adı verilen bir geliştirme kullanıma sunuldu. Genel Bakış özelliği aracılığıyla kuruluşlar, çok yönlü, işlevler arası projeleri basitleştirilmiş bir toplu görünümde birleştirebilir.

Atlassian'ın blogunda yer alan duyuruya göre bu yeni özellik, Jira İş Yönetimi'nin tüm bunları anlaşılması kolay bir görünümde birleştirmesiyle ekiplerin bireysel projeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Şirkete göre bu güncelleme ekipler arasındaki bağımlılıkları haritalandırabilir, ekip kapasitesini yönetebilir, çakışmaları tanıyabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Jira Work Management tarafından sunulan yeni paylaşılan yayın tarihleri, tüm ekiplerin takvimleri arasında senkronize edilir. Bu, pazarlama gibi ekiplerin, geliştirme ekiplerinden gelen yeni özelliklerin durumu ve ilerlemesi konusunda güncel kalabilmesini sağlar.

Ekiplerin Atlassian'ın araçları üzerinden birbirleriyle etkileşime girmesine olanak sağlamak için Jira Work Management'a bir komut paleti eklendi. Burada kullanıcılar, uygulamalarından ayrılmadan ürün aramaları gerçekleştirebilir, işlemler gerçekleştirebilir, ürünlerde ve sitelerde gezinebilir ve hatta ayarlar ve yardımla etkileşime geçebilir.

“Artık pek çok kuruluşun gözlemlediği şey, yazılımı çok hızlı bir şekilde oluşturabilecek teknolojik yeteneklere sahip olduğumuzdur. Şirket, yazılımın hızına uygun olarak amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirebilir. Teknik ve teknik olmayan ekiplerin birlikte çalışması çok önemlidir çünkü bu, şirketin pazarda önemli bir avantaja sahip olmasını sağlar ve bu ekiplerin gösterdiği çabaların genel iş hedefiyle uyumlu olmasını sağlar," diye sözlerini bitirdi Cook.

Organizasyonlardaki teknik ve teknik olmayan ekipler arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik benzer çabalarda AppMaster platformu, işletmedeki herkesin herhangi bir kodlama deneyimi olmadan arka uç, web veya mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Yazılım geliştirmenin karmaşık yönlerini basitleştirir, ekibin her üyesinin yazılım araçlarının oluşturulmasına ve bakımına aktif olarak katılmasını sağlar, böylece departmanlar arasında daha fazla sinerjiyi teşvik eder. AppMaster, Jira güncellemesi gibi, günümüzün hızlı yazılım geliştirme ekosisteminde low-code ve no-code araçların artan ilgisinin bir kanıtıdır.