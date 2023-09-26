Достижения в Jira, направленные на объединение технических и нетехнических команд в организациях

Atlassian представила несколько усовершенствований функциональных возможностей Jira с целью содействия синергии между командами разработчиков программного обеспечения и их бизнес-коллегами на предприятиях. Обновления призваны позволить всем командам контролировать свою работу, работать вместе и получать представление о деятельности других команд.

Организации, подобные НАСА, которое пишет код в понедельник и внедряет его для управления марсоходом во вторник, используют Jira Software. Кроме того, группа исследований и разработок Audi, производителя автомобилей, использует Jira для хранения многочисленных требований к функциям, которые возникают во время реальных дорожных испытаний. На самом деле существует бесчисленное множество организаций, стремящихся добиться успеха в мире бизнеса за счет использования программного обеспечения.

Руководитель отдела продуктов Jira Software Меган Кук объяснила SD Times: «Есть несколько команд, которые вносят свой вклад в то, чтобы продукт или функция были по-настоящему эффективными. Сюда входят маркетологи, менеджеры программ, дизайнеры, продавцы и другие, которые играют ключевую роль в воплощении проекта в реальность. Однако эти команды часто используют совершенно разные инструменты, что приводит к разрозненности информации. Наша цель в этом обновлении — решить эту проблему. Мы стремимся дать этим командам возможность эффективно сотрудничать, объединив их».

В рамках стратегического сотрудничества с Adobe интеграция с Adobe Figma теперь позволяет дизайнерам работать одновременно с разработчиками, работающими в Jira.

Приложение Figma for Jira предоставляет командам, работающим внутри Jira, контекст дизайна и включает поддержку файлов, страниц, фреймов и прототипов Figma. Дизайнеры могут напрямую связывать проекты с задачей Jira с помощью виджета Jira или плагина Jira для режима разработки, не выходя из Figma.

«У дизайнеров есть разные задачи, которые они выполняют на разных этапах разработки продукта», — сказал Кук. «Они могут составлять концепцию или проводить анализ проекта на этапе реализации. Несмотря на то, что Adobe представила в Figma новое представление, в котором можно копировать фрагменты кода, а разработчики могут с точностью до пикселя определить, насколько большим им следует сделать поле, оно по-прежнему находится в отдельных инструментах, и разработчикам приходится искать этот ресурс. Это то, что мы стремились решить». Новые функции приложения Figma for Jira планируется выпустить позднее в этом году.

Atlassian представила усовершенствование инструмента Jira Work Management под названием «Обзоры», которое помогает объединить все команды, участвующие в выводе программного обеспечения на рынок. С помощью функции «Обзоры» организации могут консолидировать многогранные межфункциональные проекты в упрощенное совокупное представление.

Согласно объявлению в блоге Atlassian, эта новая функция позволяет командам работать над своими отдельными проектами, а Jira Work Management объединяет все это в простое для понимания представление. По словам компании, это обновление может отображать зависимости между командами, управлять мощностью команды, распознавать дублирование и многое другое.

Новые общие даты выпуска, предлагаемые Jira Work Management, синхронизируются в календарях всех команд. Это гарантирует, что такие команды, как отдел маркетинга, смогут быть в курсе статуса и прогресса новых функций, поступающих от групп разработчиков.

В Jira Work Management была включена палитра команд, позволяющая командам взаимодействовать друг с другом с помощью инструментов Atlassian. Здесь пользователи могут выполнять поиск продуктов, выполнять действия, перемещаться по продуктам и сайтам и даже участвовать в настройках и помощи, и все это не выходя из своего приложения.

«Сейчас многие организации отмечают, что у нас есть технологические возможности для очень быстрого создания программного обеспечения. Компания может оценить, достигают ли они намеченных целей, сопоставляя скорость программного обеспечения. Совместная работа технических и нетехнических команд имеет решающее значение, поскольку это позволяет компании иметь значительное преимущество на рынке и гарантирует, что усилия, прилагаемые этими командами, соответствуют общей бизнес-цели», — заключил Кук.

В рамках аналогичных усилий по преодолению разрыва между техническими и нетехническими командами в организациях платформа AppMaster позволяет любому человеку в бизнесе создавать серверные, веб- или мобильные приложения без какого-либо опыта программирования. Он упрощает сложные аспекты разработки программного обеспечения, позволяя каждому члену команды активно участвовать в создании и обслуживании программных инструментов, тем самым способствуя большей синергии между отделами. AppMaster, как и обновление Jira, является свидетельством растущей актуальности инструментов low-code и no-code в современной быстро развивающейся экосистеме разработки программного обеспечения.