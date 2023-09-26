التطورات في جيرا تهدف إلى توحيد الفرق الفنية وغير الفنية في المنظمات

كشفت شركة Atlassian عن العديد من التحسينات على وظائف Jira بهدف تعزيز التآزر بين فرق البرمجيات ونظرائهم التجاريين في المؤسسات. تهدف التحديثات إلى السماح لجميع الفرق بالإشراف على عملهم والعمل معًا والحصول على رؤى حول أنشطة الفرق الأخرى.

المنظمات المشابهة لوكالة ناسا، والتي تكتب التعليمات البرمجية يوم الاثنين وتنفذها لتشغيل Mars Rover يوم الثلاثاء، تستفيد من برنامج Jira. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم فريق البحث والتطوير التابع لشركة Audi، الشركة المصنعة للسيارات، Jira لتخزين العديد من متطلبات الميزات التي تظهر أثناء اختبارات الطريق الفعلية. في الواقع، هناك عدد لا يحصى من المنظمات التي تهدف إلى النجاح في عالم الأعمال من خلال الاستفادة من البرمجيات.

أوضحت ميغان كوك، رئيسة المنتجات في Jira Software، لـ SD Times، أن "هناك العديد من الفرق التي تساهم في جعل المنتج أو الميزة مؤثرة حقًا. وهذا يشمل المسوقين، ومديري البرامج، والمصممين، ومندوبي المبيعات، وغيرهم، الذين يلعبون جميعًا دورًا أساسيًا في تحويل المشروع إلى واقع. ومع ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه الفرق أدوات منفصلة تمامًا، مما يؤدي إلى صوامع المعلومات. هدفنا من هذا التحديث هو معالجة هذه المشكلة. ونحن نهدف إلى تمكين هذه الفرق من التعاون بشكل فعال من خلال جمعهم معًا.

كجزء من التعاون الاستراتيجي مع Adobe، يتيح التكامل مع Adobe Figma الآن للمصممين العمل في وقت واحد مع المطورين الذين يعملون على Jira.

يوفر تطبيق Figma for Jira للفرق العاملة داخل Jira سياق التصميم ويتضمن دعمًا لملفات Figma والصفحات والإطارات والنماذج الأولية. يمكن للمصممين ربط التصميمات مباشرة بمشكلة Jira باستخدام أداة Jira أو مكون Jira الإضافي لوضع Dev Mode دون مغادرة Figma.

قال كوك: "لدى المصممين مهام مختلفة يؤدونها في أوقات مختلفة أثناء تطوير المنتج". "ربما يقومون بتجميع رؤية أو إجراء مراجعة للتصميم في مرحلة التنفيذ. على الرغم من أن Adobe قدمت طريقة عرض جديدة في Figma حيث يمكن للمرء نسخ مقتطفات من التعليمات البرمجية ويمكن للمطورين أن يعرفوا بدقة البكسل حجم الصندوق الذي يجب أن يصنعوه، إلا أنه لا يزال في أدوات منفصلة، ​​ويتعين على المطورين البحث عن هذا الأصل. وهذا ما كنا نهدف إلى معالجته." من المقرر إطلاق ميزات جديدة لتطبيق Figma for Jira في وقت لاحق من هذا العام.

تم تقديم تحسين لأداة إدارة عمل Jira التي تسمى Overviews بواسطة Atlassian للمساعدة في ربط جميع الفرق المشاركة في جلب البرامج إلى السوق. ومن خلال ميزة "النظرات العامة"، يمكن للمؤسسات دمج المشاريع متعددة الأوجه متعددة الوظائف في عرض مجمع مبسط.

وفقًا للإعلان الموجود على مدونة Atlassian، تتيح هذه الميزة الجديدة للفرق العمل على مشاريعهم الفردية، حيث تجمع Jira Work Management كل ذلك في عرض سهل الفهم. وفقًا للشركة، يمكن لهذا التحديث تعيين التبعيات عبر الفرق، وإدارة قدرة الفريق، والتعرف على التداخلات، والمزيد.

تتم مزامنة تواريخ الإصدار المشتركة الجديدة التي تقدمها Jira Work Management عبر تقاويم جميع الفرق. ويضمن ذلك أن تبقى فرق مثل التسويق على اطلاع دائم بحالة وتقدم الميزات الجديدة القادمة من فرق التطوير.

تم دمج لوحة الأوامر في Jira Work Management للسماح للفرق بالتفاعل مع بعضها البعض عبر أدوات Atlassian. هنا، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات بحث عن المنتجات، وإجراءات الإصدار، والتنقل بين المنتجات والمواقع، وحتى التعامل مع الإعدادات والمساعدة، كل ذلك دون مغادرة التطبيق الخاص بهم.

"ما تلاحظه العديد من المنظمات الآن هو أن لدينا القدرات التكنولوجية اللازمة لصنع البرمجيات بسرعة كبيرة. يمكن للشركة تقييم ما إذا كانت تحقق أهدافها المقصودة، بما يتوافق مع سرعة البرنامج. واختتم كوك حديثه قائلاً: "إن وجود فرق فنية وغير فنية تعمل معًا يعد أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتيح للشركة الحصول على ميزة كبيرة في السوق ويضمن توافق الجهود التي تبذلها هذه الفرق مع الهدف التجاري الشامل".

وفي جهود مماثلة لسد الفجوة بين الفرق الفنية وغير الفنية في المؤسسات، تسمح منصة AppMaster لأي شخص في الشركة بإنشاء تطبيقات خلفية أو ويب أو تطبيقات الهاتف المحمول دون أي خبرة في البرمجة. فهو يبسط الجوانب المعقدة لتطوير البرمجيات، مما يمكّن كل عضو في الفريق من المشاركة بنشاط في إنشاء وصيانة أدوات البرمجيات، وبالتالي تعزيز قدر أكبر من التآزر بين الأقسام. يعد AppMaster ، مثل تحديث Jira ، بمثابة شهادة على الأهمية المتزايدة للأدوات low-code والأدوات no-code في النظام البيئي لتطوير البرمجيات سريع الخطى اليوم.