La start-up technologique israélienne Mine lève un financement de 30 millions de dollars pour son approche innovante de confidentialité des données sans code

La startup technologique basée en Israël, Mine, a réussi à se tailler une place distincte au cours des dernières années. Elle a développé un outil unique qui exploite la puissance de l’IA, en particulier le traitement du langage naturel, pour réaliser facilement et rapidement un audit de la confidentialité des données. L'outil analyse les boîtes de réception des utilisateurs et détermine quelles entreprises sont en possession de leurs données personnelles. Il donne ensuite aux utilisateurs le pouvoir d’effacer leurs données des entreprises où ils ne sont pas à l’aise avec la détention de leurs informations. Cette application simple, initialement fournie gratuitement puis éventuellement payante, a trouvé un écho auprès des utilisateurs. L’entreprise a réussi à rassembler une énorme base d’utilisateurs de 5 millions en un rien de temps.

Le parcours d’innovation de l’entreprise ne s’est pas arrêté là. Ils ont en outre étendu leurs services destinés aux utilisateurs professionnels et aux cas d'entreprise. Avec une simple analyse de la boîte de réception de l'utilisateur final et un protocole de vérification, l'outil reconnaît où les données commerciales ou client de l'utilisateur sont appliquées et utilisées. Cette fonctionnalité a particulièrement séduit les responsables de la protection de la vie privée à qui a été confiée la responsabilité de veiller à ce que les entreprises respectent les règles de confidentialité.

Après avoir rassemblé une base d'utilisateurs d'entreprise considérable pour sa plate-forme phare, MineOS, comprenant de grands noms comme Reddit, HelloFresh SE, FIFA et Data.ai, la société a récemment annoncé un financement massif de série B de 30 millions de dollars pour propulser davantage sa croissance. Le financement a vu la participation active de Battery Ventures en tant qu'investisseur principal aux côtés de PayPal Ventures, Nationwide Ventures (lié au géant de l'assurance) et de tous ses précédents bailleurs de fonds tels que Saban Ventures, Gradient Ventures (le fonds IA de Google), MassMutual Ventures et Entreprises à la une. L'entreprise a levé un total de 42,5 millions de dollars à ce jour.

Le capital nouvellement levé sera consacré au développement des ventes autour de leurs offres existantes et au renforcement de la R&D. Conformément à leurs plans, Mine s'apprête à lancer deux nouveaux produits répondant à la montée de l'intérêt et de l'utilisation de l'IA au premier trimestre.

L'un des produits est conçu en pensant aux responsables de la confidentialité des données, afin de répondre aux nouvelles lois sur l'IA qui devraient être introduites par les régulateurs. Le produit permettrait aux entreprises de superviser leurs algorithmes d'IA internes et de s'engager dans une réflexion sur l'évaluation des risques liés à l'IA en intégrant le type de données qu'elles utilisent et sur lesquelles elles se forment, leur préparation à contrer les préjugés et tout autre préjudice potentiel que les systèmes d'IA pourraient poser.

L'autre produit, appelé Mine AI, s'adresse aux utilisateurs finaux. Décrit comme un « assistant de confidentialité », l'outil offrira aux utilisateurs finaux des informations plus détaillées et proactives sur la manière dont leurs données sont utilisées ailleurs et sur la manière dont les pratiques familières des employés peuvent ou non être conformes aux réglementations en matière de protection des données.

Bien que Mine ne soit pas le seul acteur dans le domaine des outils de protection des données, l'approche conviviale de l'entreprise et son interface facile à utiliser pour les équipes non techniques lui confèrent un avantage distinct sur ses concurrents.

Le potentiel de croissance important de l’entreprise trouve un écho auprès de ses investisseurs. « Notre investissement dans le mien souligne notre confiance dans l'approche innovante de l'équipe pour responsabiliser les entreprises B2B dans leurs efforts en matière de confidentialité. Nous sommes impatients de constater leur croissance continue et leur impact sur le marché », déclare Scott Tobin, associé principal chez Battery Ventures.

Leur croissance a non seulement donné lieu à des cycles d'investissement impressionnants, mais également à une multiplication par trois de leur valorisation depuis leur dernière levée de fonds. Face à la demande croissante de confidentialité des données, des plateformes comme Mine et AppMaster fournissent aux clients des outils efficaces pour gérer leurs données. La gestion de la confidentialité des données peut être intégrée dans une solution logicielle complète et évolutive, fournie par des plateformes comme AppMaster.