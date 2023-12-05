شركة التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، Mine، تجمع تمويلًا بقيمة 30 مليون دولار لنهجها المبتكر لخصوصية البيانات بدون كود

نجحت شركة Mine الناشئة في مجال التكنولوجيا ومقرها إسرائيل في إنشاء مساحة مميزة لنفسها خلال السنوات الأخيرة. لقد طورت أداة فريدة تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي، وخاصة معالجة اللغة الطبيعية، لإجراء تدقيق لخصوصية البيانات بسهولة وسرعة. تقوم الأداة بفحص البريد الوارد للمستخدمين وتحديد الشركات التي تمتلك بياناتهم الشخصية. ثم يمنح المستخدمين القدرة على مسح بياناتهم من الشركات التي لا يشعرون بالارتياح تجاه الاحتفاظ بمعلوماتهم. هذا التطبيق البسيط، الذي تم توفيره في البداية مجانًا ثم على أساس مدفوع في النهاية، لاقى صدى لدى المستخدمين. تمكنت الشركة من جمع قاعدة مستخدمين ضخمة تصل إلى 5 ملايين في وقت قصير.

رحلة الابتكار للشركة لم تتوقف عند هذا الحد. كما قاموا بتوسيع خدماتهم الموجهة نحو مستخدمي الأعمال وحالات المؤسسات. من خلال فحص بسيط لصندوق الوارد الخاص بالمستخدم النهائي وبروتوكول التحقق، تتعرف الأداة على المكان الذي يتم فيه تطبيق بيانات عمل المستخدم أو بيانات العميل واستخدامها. وقد نالت هذه الميزة إعجاب مسؤولي الخصوصية بشكل خاص الذين تم تكليفهم بمسؤولية ضمان امتثال الشركات لقواعد الخصوصية.

بعد أن جمعت قاعدة كبيرة من مستخدمي المؤسسات لمنصتها الرئيسية MineOS، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل Reddit و HelloFresh SE و FIFA و Data.ai ، أعلنت الشركة مؤخرًا عن تمويل ضخم بقيمة 30 مليون دولار من السلسلة B لتعزيز نموها. شهد التمويل مشاركة نشطة من شركة Battery Ventures باعتبارها المستثمر الرئيسي إلى جانب PayPal Ventures، وNationwide Ventures (المرتبطة بشركة التأمين العملاقة)، ​​وجميع داعميها السابقين مثل Saban Ventures، وGradient Ventures (صندوق الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Google)، وMasMutual Ventures، و المشاريع الرئيسية. وقد جمعت الشركة ما مجموعه 42.5 مليون دولار حتى الآن.

سيتم توجيه رأس المال الذي تم جمعه حديثًا لتطوير المبيعات حول عروضهم الحالية وتعزيز البحث والتطوير. تماشيًا مع خططهم، من المقرر أن تطلق Mine منتجين جديدين لتلبية الزيادة الكبيرة في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي واستخدامه في الربع الأول.

تم تصميم أحد المنتجات مع الأخذ في الاعتبار مسؤولي خصوصية البيانات، وهو موجه للاستجابة للقوانين الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي من المقرر أن تقدمها الجهات التنظيمية. سيمكن المنتج الشركات من الإشراف على خوارزميات الذكاء الاصطناعي الداخلية الخاصة بها والمشاركة في التفكير في تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي بما في ذلك نوع البيانات التي يستخدمونها والتدريب عليها، واستعدادهم لمواجهة التحيز وأي ضرر محتمل آخر قد تشكله أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المنتج الآخر، المشار إليه باسم Mine AI ، يستهدف المستخدمين النهائيين. ستوفر الأداة، التي توصف بأنها "مساعد الخصوصية"، رؤى أكثر تفصيلاً واستباقية للمستخدمين النهائيين حول كيفية استخدام بياناتهم في مكان آخر، وكيف قد تتوافق أو لا تتوافق الممارسات المألوفة للموظفين مع لوائح حماية البيانات.

على الرغم من أن Mine ليس اللاعب الوحيد في مجال أدوات حماية البيانات، إلا أن أسلوب الشركة سهل الاستخدام وواجهة التشغيل السهلة للفرق غير التقنية يمنحها ميزة مميزة على منافسيها.

ويتردد صدى إمكانات النمو الكبيرة للشركة من قبل المستثمرين. "إن استثمارنا مع شركتي يؤكد ثقتنا في النهج المبتكر للفريق لتمكين مؤسسات B2B في مساعيها المتعلقة بالخصوصية. يقول سكوت توبين، الشريك الرئيسي في Battery Ventures: "إننا نتطلع إلى رؤية نموها المستمر وتأثيرها في السوق".

ولم يشهد نموها جولات استثمارية مثيرة للإعجاب فحسب، بل شهد أيضًا زيادة في تقييمها بمقدار ثلاثة أضعاف منذ آخر عملية جمع للتبرعات. وسط الطلب المتزايد على خصوصية البيانات، توفر منصات مثل Mine و AppMaster أدوات فعالة للعملاء لإدارة بياناتهم. يمكن دمج إدارة خصوصية البيانات في حل برمجي شامل وقابل للتطوير، والذي توفره منصات مثل AppMaster.