以色列科技初创公司 Mine 为其创新的无代码数据隐私方法筹集了 3000 万美元资金

以色列科技初创公司Mine近年来成功地为自己开辟了独特的空间。它开发了一种独特的工具，利用人工智能（特别是自然语言处理）的力量，轻松、迅速地进行数据隐私审核。该工具扫描用户的收件箱并确定哪些公司拥有他们的个人数据。然后，如果用户对自己的信息被持有感到不舒服，它就赋予用户从公司删除其数据的权力。这个简单的应用程序最初是免费提供的，最终是付费的，引起了用户的共鸣。该公司很快就聚集了 500 万的庞大用户群。

公司的创新之旅并没有就此停止。他们进一步将服务延伸至商业用户和企业案例。通过简单扫描最终用户的收件箱和验证协议，该工具即可识别用户的业务或客户数据的应用和利用位置。这一功能特别吸引了负责确保公司遵守隐私规则的隐私官员。

该公司为其旗舰平台 MineOS 聚集了相当多的企业用户群，其中包括Reddit 、 HelloFresh SE 、 FIFA和Data.ai等知名企业，该公司最近宣布获得 3000 万美元的巨额 B 轮融资，以进一步推动其发展。这笔资金由 Battery Ventures 作为主要投资者积极参与，此外还有 PayPal Ventures、Nationwide Ventures（与这家保险巨头有联系）及其所有先前的支持者，如 Saban Ventures、Gradient Ventures（谷歌的人工智能基金）、MassMutual Ventures 和头条风险投资公司。迄今为止，该公司已筹集总额 4250 万美元。

新筹集的资金将用于围绕现有产品进行销售开发并加强研发。根据他们的计划， Mine将推出两款新产品，以满足第一季度人工智能兴趣和使用激增的需求。

其中一款产品的设计考虑到了数据隐私官员的需求，旨在响应监管机构计划推出的有关人工智能的新法律。该产品将使公司能够监督其内部人工智能算法，并进行人工智能风险评估思维，包括他们正在使用和训练的数据类型、他们是否准备好对抗偏见以及人工智能系统可能造​​成的任何其他潜在危害。

另一种产品称为Mine AI ，面向最终用户。该工具被称为“隐私助手”，将为最终用户提供更详细、更主动的见解，了解他们的数据在其他地方如何使用，以及员工熟悉的做法是否符合数据保护法规。

尽管Mine并不是数据保护工具领域的唯一参与者，但该公司为非技术团队提供的用户友好型方法和易于操作的界面使他们比竞争对手具有明显的优势。

该公司巨大的增长潜力得到了投资者的认可。 “我们对我的投资突显了我们对该团队的创新方法的信心，该方法可以帮助 B2B 企业保护隐私。我们期待见证他们的持续增长和对市场的影响。” Battery Ventures的高级合伙人 Scott Tobin 说道。

他们的成长不仅见证了令人印象深刻的几轮投资，而且自上次融资以来，他们的估值也增长了三倍。在数据隐私需求不断增长的情况下， Mine和AppMaster等平台为客户提供了管理数据的有效工具。管理数据隐私可以集成到一个全面的、可扩展的软件解决方案中，该解决方案由AppMaster等平台提供。