Israëlische technologiestartup Mine haalt 30 miljoen dollar op voor zijn innovatieve benadering van dataprivacy zonder code

De in Israël gevestigde technologie-startup Mine heeft de afgelopen jaren met succes een onderscheidende ruimte voor zichzelf veroverd. Het heeft een unieke tool ontwikkeld die gebruik maakt van de kracht van AI, met name de verwerking van natuurlijke taal, om eenvoudig en snel een audit voor gegevensprivacy uit te voeren. De tool scant de inbox van gebruikers en bepaalt welke bedrijven in het bezit zijn van hun persoonlijke gegevens. Het geeft gebruikers vervolgens de macht om hun gegevens te wissen van bedrijven waar zij zich niet op hun gemak voelen met het bewaren van hun informatie. Deze eenvoudige applicatie, die aanvankelijk gratis en uiteindelijk tegen betaling werd aangeboden, vond weerklank bij de gebruikers. Het bedrijf slaagde erin om in een mum van tijd maar liefst 5 miljoen gebruikers te verzamelen.

De innovatiereis van het bedrijf stopte daar niet. Ze breidden hun diensten verder uit, gericht op zakelijke gebruikers en enterprise cases. Met een eenvoudige scan van de inbox van de eindgebruiker en een verificatieprotocol herkent de tool waar de bedrijfs- of klantgegevens van de gebruiker worden toegepast en gebruikt. Deze functie sprak vooral privacyfunctionarissen aan die de verantwoordelijkheid hebben gekregen om ervoor te zorgen dat bedrijven de privacyregels naleven.

Na een aanzienlijke zakelijke gebruikersbasis te hebben verzameld voor zijn vlaggenschipplatform, MineOS, waaronder grote namen als Reddit, HelloFresh SE, FIFA en Data.ai, heeft het bedrijf onlangs een enorme Series B-financiering van $ 30 miljoen aangekondigd om hun groei verder te stimuleren. De financiering zag de actieve deelname van Battery Ventures als hoofdinvesteerder, samen met PayPal Ventures, Nationwide Ventures (verbonden met de verzekeringsgigant) en al zijn eerdere financiers zoals Saban Ventures, Gradient Ventures (het AI-fonds van Google), MassMutual Ventures en Hoofdondernemingen. Het bedrijf heeft tot nu toe in totaal $ 42,5 miljoen opgehaald.

Het nieuw opgehaalde kapitaal zal worden aangewend voor verkoopontwikkeling rond hun bestaande aanbod en om R&D te versterken. In overeenstemming met hun plannen zal Mine twee nieuwe producten lanceren die tegemoetkomen aan de toename van de interesse en het gebruik van AI in het eerste kwartaal.

Een van de producten wordt ontworpen met dataprivacyfunctionarissen in gedachten, gericht op de nieuwe wetten rond AI die door toezichthouders zullen worden ingevoerd. Het product zou bedrijven in staat stellen toezicht te houden op hun interne AI-algoritmen en zich bezighouden met AI-risicobeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met het soort gegevens dat ze gebruiken en waarvoor ze trainen, hun bereidheid om vooringenomenheid tegen te gaan en alle andere potentiële schade die AI-systemen kunnen veroorzaken.

Het andere product, genaamd Mine AI, is gericht op eindgebruikers. De tool, die wordt omschreven als een ‘privacy-assistent’, zal eindgebruikers gedetailleerdere en proactievere inzichten bieden over hoe hun gegevens elders worden gebruikt en hoe bekende praktijken van werknemers wel of niet in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Hoewel Mine niet de enige speler is op het gebied van tools voor gegevensbescherming, geeft de gebruiksvriendelijke aanpak van het bedrijf en de eenvoudig te bedienen interface voor niet-technische teams hen een duidelijke voorsprong op hun concurrenten.

Het aanzienlijke groeipotentieel van het bedrijf wordt weerspiegeld door hun investeerders. “Onze investering in de mijne onderstreept ons vertrouwen in de innovatieve aanpak van het team om B2B-bedrijven te ondersteunen bij hun privacy-inspanningen. We kijken ernaar uit om getuige te zijn van hun voortdurende groei en impact op de markt”, zegt Scott Tobin, senior partner bij Battery Ventures.

Hun groei heeft niet alleen indrukwekkende investeringsrondes gekend, maar ook een drievoudige stijging van hun waardering sinds hun laatste fondsenwerving. Te midden van de stijgende vraag naar gegevensprivacy bieden platforms als Mine en AppMaster effectieve tools waarmee klanten hun gegevens kunnen beheren. Het beheren van gegevensprivacy kan worden geïntegreerd in een uitgebreide, schaalbare softwareoplossing, die wordt aangeboden door platforms als AppMaster.