Израильский технологический стартап Mine привлек финансирование в размере 30 миллионов долларов США для своего инновационного подхода к обеспечению конфиденциальности данных без кода

Израильский технологический стартап Mine за последние годы успешно занял для себя особое пространство. Компания разработала уникальный инструмент, который использует возможности искусственного интеллекта, в частности обработку естественного языка, для простого и быстрого проведения проверки конфиденциальности данных. Инструмент сканирует почтовые ящики пользователей и определяет, какие компании владеют их личными данными. Затем это дает пользователям возможность удалить свои данные из компаний, где они недовольны хранением своей информации. Это простое приложение, первоначально предоставляемое бесплатно, а затем и на платной основе, нашло отклик у пользователей. Компании удалось в кратчайшие сроки собрать огромную базу пользователей в 5 миллионов человек.

Путь инноваций компании на этом не остановился. Они еще больше расширили свои услуги, ориентированные на бизнес-пользователей и предприятия. Благодаря простому сканированию почтового ящика конечного пользователя и протоколу проверки инструмент распознает, где применяются и используются данные о бизнесе или клиентах пользователя. Эта функция особенно понравилась специалистам по конфиденциальности, на которых была возложена ответственность за обеспечение соблюдения компаниями правил конфиденциальности.

Собрав значительную базу корпоративных пользователей для своей флагманской платформы MineOS, включая такие известные имена, как Reddit, HelloFresh SE, FIFA и Data.ai, компания недавно объявила о крупном финансировании серии B в размере 30 миллионов долларов для дальнейшего стимулирования своего роста. В финансировании принимало активное участие Battery Ventures в качестве ведущего инвестора наряду с PayPal Ventures, Nationwide Ventures (связанной со страховым гигантом) и всеми его предыдущими спонсорами, такими как Saban Ventures, Gradient Ventures (фонд искусственного интеллекта Google), MassMutual Ventures и Заголовок Венчурные предприятия. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 42,5 миллиона долларов.

Недавно привлеченный капитал будет направлен на развитие продаж существующих предложений и на усиление исследований и разработок. В соответствии со своими планами Mine собирается выпустить два новых продукта, отвечающих растущему интересу и использованию ИИ в первом квартале.

Один из продуктов разрабатывается с учетом требований специалистов по конфиденциальности данных и призван соответствовать новым законам об искусственном интеллекте, которые планируется ввести регулирующим органам. Этот продукт позволит компаниям контролировать свои внутренние алгоритмы ИИ и участвовать в оценке рисков ИИ, учитывая, какие данные они используют и на которых обучаются, свою готовность противостоять предвзятости и любому другому потенциальному вреду, который могут нанести системы ИИ.

Другой продукт, получивший название Mine AI, ориентирован на конечных пользователей. Этот инструмент, названный «помощником по обеспечению конфиденциальности», предложит конечным пользователям более подробную и упреждающую информацию о том, как их данные используются в других местах, а также о том, как привычные методы работы сотрудников могут соответствовать или не соответствовать правилам защиты данных.

Хотя Mine не является единственным игроком в области инструментов защиты данных, удобный подход компании и простой в использовании интерфейс для нетехнических команд дают ей явное преимущество перед конкурентами.

Инвесторы разделяют значительный потенциал роста компании. «Наши инвестиции в мою подчеркивают нашу уверенность в инновационном подходе команды к расширению возможностей B2B-предприятий в их усилиях по обеспечению конфиденциальности. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями их дальнейшего роста и влияния на рынок», — говорит Скотт Тобин, старший партнер Battery Ventures.

Их рост сопровождался не только впечатляющими инвестиционными раундами, но и трехкратным увеличением их оценки с момента последнего сбора средств. На фоне растущего спроса на конфиденциальность данных такие платформы, как Mine и AppMaster предоставляют клиентам эффективные инструменты для управления своими данными. Управление конфиденциальностью данных можно интегрировать в комплексное масштабируемое программное решение, предоставляемое такими платформами, как AppMaster.