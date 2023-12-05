İsrailli teknoloji girişimi Mine, Yenilikçi Kodsuz Veri Gizliliği Yaklaşımı için 30 Milyon ABD Doları tutarında fon topladı

İsrail merkezli teknoloji girişimi Mine, son yıllarda kendine başarılı bir şekilde farklı bir alan açmayı başardı. Veri gizliliği denetimini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yapay zekanın, özellikle de doğal dil işlemenin gücünden yararlanan benzersiz bir araç geliştirdi. Araç, kullanıcıların gelen kutularını tarar ve kişisel verilerinin hangi şirketlerde bulunduğunu belirler. Daha sonra kullanıcılara, bilgilerinin tutulmasından rahatsız oldukları şirketlerden verilerini silme yetkisi verir. Başlangıçta ücretsiz, daha sonra ücretli olarak sunulan bu basit uygulama, kullanıcılarda yankı uyandırdı. Şirket kısa sürede 5 milyonluk muazzam bir kullanıcı tabanı toplamayı başardı.

Şirketin inovasyon yolculuğu burada bitmedi. İş kullanıcılarına ve kurumsal vakalara yönelik hizmetlerini daha da genişlettiler. Son kullanıcının gelen kutusunun ve doğrulama protokolünün basit bir taramasıyla araç, kullanıcının iş veya müşteri verilerinin nerede uygulandığını ve kullanıldığını algılar. Bu özellik özellikle şirketlerin gizlilik kurallarına uymasını sağlama sorumluluğu verilen gizlilik görevlilerinin ilgisini çekti.

Amiral gemisi platformu MineOS için aralarında Reddit, HelloFresh SE, FIFA ve Data.ai gibi büyük isimlerin de bulunduğu hatırı sayılır bir kurumsal kullanıcı tabanı toplayan firma, yakın zamanda büyümelerini daha da hızlandırmak için 30 milyon dolarlık devasa bir B Serisi finansman duyurdu. Finansman, PayPal Ventures, Nationwide Ventures (sigorta deviyle bağlantılı) ve Saban Ventures, Gradient Ventures (Google'ın yapay zeka fonu), MassMutual Ventures ve diğer tüm destekçilerinin yanı sıra Battery Ventures'ın baş yatırımcı olarak aktif katılımını sağladı. Başlık Girişimleri. Firma bugüne kadar toplam 42,5 milyon dolar topladı.

Yeni toplanan sermaye, mevcut teklifler etrafında satış geliştirmeye ve Ar-Ge'yi güçlendirmeye aktarılacak. Mine, planlarına uygun olarak, ilk çeyrekte yapay zekaya olan ilgi ve kullanımdaki artışa yanıt veren iki yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ürünlerden biri, veri gizliliği görevlileri göz önünde bulundurularak, düzenleyiciler tarafından yapay zekayla ilgili getirilmesi planlanan yeni yasalara yanıt verecek şekilde tasarlanıyor. Ürün, şirketlerin kendi iç yapay zeka algoritmalarını denetlemelerine ve ne tür veriler kullandıklarını ve üzerinde eğitim verdiklerini, önyargılara ve yapay zeka sistemlerinin yol açabileceği diğer potansiyel zararlara karşı hazırlıklı olmalarını içeren yapay zeka risk değerlendirme düşüncesine katılmalarını sağlayacak.

Mine AI olarak anılan diğer ürün ise son kullanıcılara yönelik. "Gizlilik asistanı" olarak tanımlanan araç, son kullanıcılara, verilerinin başka yerlerde nasıl kullanıldığı ve çalışanların tanıdık uygulamalarının veri koruma düzenlemelerine nasıl uygun olabileceği veya uymayabileceği konusunda daha ayrıntılı ve proaktif bilgiler sunacak.

Mine veri koruma araçları alanında tek oyuncu olmasa da firmanın kullanıcı dostu yaklaşımı ve teknik olmayan ekipler için kullanımı kolay arayüzü, onlara rakipleri karşısında belirgin bir avantaj sağlıyor.

Firmanın önemli büyüme potansiyeli yatırımcıları tarafından da dile getiriliyor. “Madene yaptığımız yatırım, ekibin B2B işletmelerini gizlilik çabalarında güçlendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımına olan güvenimizin altını çiziyor. Battery Ventures kıdemli ortaklarından Scott Tobin, "Onların sürekli büyümelerine ve pazardaki etkilerine tanık olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diyor.

Büyümeleri yalnızca etkileyici yatırım turlarına değil, aynı zamanda son bağış toplamalarından bu yana değerlemelerinde üç kat artışa da tanık oldu. Veri gizliliğine yönelik artan talebin ortasında Mine ve AppMaster gibi platformlar, müşterilerin verilerini yönetmeleri için etkili araçlar sağlıyor. Veri gizliliğini yönetmek, AppMaster gibi platformlar tarafından sağlanan kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümüne entegre edilebilir.