Das israelische Technologie-Startup Mine sammelt 30 Millionen US-Dollar für seinen innovativen No-Code-Datenschutzansatz

Das in Israel ansässige Technologie-Startup Mine hat sich in den letzten Jahren erfolgreich einen unverwechselbaren Platz erarbeitet. Es wurde ein einzigartiges Tool entwickelt, das die Leistungsfähigkeit der KI, insbesondere der Verarbeitung natürlicher Sprache, nutzt, um einfach und zeitnah eine Prüfung des Datenschutzes durchzuführen. Das Tool scannt die Posteingänge der Nutzer und ermittelt, welche Unternehmen im Besitz ihrer persönlichen Daten sind. Es gibt Benutzern dann die Möglichkeit, ihre Daten von Unternehmen zu löschen, bei denen sie mit der Speicherung ihrer Daten nicht einverstanden sind. Diese einfache Anwendung, die zunächst kostenlos und schließlich kostenpflichtig zur Verfügung gestellt wurde, fand bei den Benutzern großen Anklang. Dem Unternehmen gelang es, in kürzester Zeit eine satte Nutzerbasis von 5 Millionen zu gewinnen.

Die Innovationsreise des Unternehmens endete hier jedoch nicht. Sie haben ihre Dienstleistungen für Geschäftsanwender und Unternehmensfälle weiter ausgebaut. Durch einen einfachen Scan des Posteingangs und des Verifizierungsprotokolls des Endbenutzers erkennt das Tool, wo die Geschäfts- oder Kundendaten des Benutzers angewendet und genutzt werden. Diese Funktion war besonders für Datenschutzbeauftragte interessant, denen die Verantwortung übertragen wurde, sicherzustellen, dass Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Nachdem das Unternehmen eine beträchtliche Unternehmensnutzerbasis für seine Flaggschiff-Plattform MineOS aufgebaut hat, darunter große Namen wie Reddit, HelloFresh SE, FIFA und Data.ai, hat es kürzlich eine massive Serie-B-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar angekündigt, um sein Wachstum weiter voranzutreiben. An der Finanzierung beteiligten sich Battery Ventures als Hauptinvestor sowie PayPal Ventures, Nationwide Ventures (verbunden mit dem Versicherungsgiganten) und alle seine früheren Geldgeber wie Saban Ventures, Gradient Ventures (Googles KI-Fonds), MassMutual Ventures usw. aktiv Schlagzeilenunternehmen. Das Unternehmen hat bisher insgesamt 42,5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Das neu eingeworbene Kapital wird für die Umsatzentwicklung rund um die bestehenden Angebote und zur Stärkung von Forschung und Entwicklung verwendet. Im Einklang mit seinen Plänen wird Mine im ersten Quartal zwei neue Produkte auf den Markt bringen, um dem steigenden Interesse und der Nutzung von KI Rechnung zu tragen.

Eines der Produkte wurde speziell für Datenschutzbeauftragte entwickelt und soll auf neue Gesetze rund um KI reagieren, die von den Aufsichtsbehörden eingeführt werden sollen. Das Produkt würde Unternehmen in die Lage versetzen, ihre internen KI-Algorithmen zu überwachen und sich an Überlegungen zur KI-Risikobewertung zu beteiligen, bei denen berücksichtigt wird, welche Art von Daten sie verwenden und mit denen sie trainieren, wie sie bereit sind, Voreingenommenheit entgegenzuwirken, und alle anderen potenziellen Schäden, die KI-Systeme verursachen könnten.

Das andere Produkt, Mine AI genannt, richtet sich an Endbenutzer. Das als „Datenschutzassistent“ bezeichnete Tool bietet Endbenutzern detailliertere und proaktivere Einblicke darüber, wie ihre Daten an anderer Stelle verwendet werden und wie vertraute Praktiken der Mitarbeiter möglicherweise den Datenschutzbestimmungen entsprechen oder nicht.

Obwohl Mine nicht der einzige Anbieter im Bereich der Datenschutztools ist, verschafft das Unternehmen durch seinen benutzerfreundlichen Ansatz und die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für nicht-technische Teams einen deutlichen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern.

Das erhebliche Wachstumspotenzial des Unternehmens wird von seinen Investoren bestätigt. „Unsere Investition in mich unterstreicht unser Vertrauen in den innovativen Ansatz des Teams, B2B-Unternehmen bei ihren Datenschutzbemühungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum und ihren Einfluss auf den Markt zu erleben“, sagt Scott Tobin, Senior Partner bei Battery Ventures.

Ihr Wachstum hat nicht nur beeindruckende Investitionsrunden mit sich gebracht, sondern auch eine Verdreifachung ihrer Bewertung seit ihrer letzten Mittelbeschaffung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Datenschutz bieten Plattformen wie Mine und AppMaster effektive Tools für Kunden zur Verwaltung ihrer Daten. Die Verwaltung des Datenschutzes kann in eine umfassende, skalierbare Softwarelösung integriert werden, die von Plattformen wie AppMaster bereitgestellt wird.