La startup tecnologica israeliana Mine raccoglie un finanziamento di 30 milioni di dollari per il suo approccio innovativo alla privacy dei dati senza codice

La startup tecnologica israeliana Mine si è ritagliata con successo uno spazio distintivo negli ultimi anni. Ha sviluppato uno strumento unico che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale, in particolare l’elaborazione del linguaggio naturale, per eseguire in modo semplice e tempestivo un controllo sulla privacy dei dati. Lo strumento analizza le caselle di posta degli utenti e determina quali aziende sono in possesso dei loro dati personali. Offre quindi agli utenti il ​​potere di cancellare i propri dati dalle aziende in cui non si sentono a proprio agio nel mantenere le proprie informazioni. Questa semplice applicazione, fornita inizialmente gratuitamente e successivamente a pagamento, ha avuto risonanza tra gli utenti. L'azienda è riuscita a raccogliere un'enorme base di utenti di 5 milioni in pochissimo tempo.

Il viaggio di innovazione dell'azienda non si è fermato qui. Hanno ulteriormente esteso i propri servizi rivolti agli utenti aziendali e ai casi aziendali. Con una semplice scansione della casella di posta dell'utente finale e del protocollo di verifica, lo strumento riconosce dove vengono applicati e utilizzati i dati aziendali o dei clienti. Questa caratteristica ha attirato particolarmente i responsabili della privacy a cui è stata affidata la responsabilità di garantire che le aziende rispettino le norme sulla privacy.

Avendo raccolto una considerevole base di utenti aziendali per la sua piattaforma di punta, MineOS, inclusi grandi nomi come Reddit, HelloFresh SE, FIFA e Data.ai, l'azienda ha recentemente annunciato un massiccio finanziamento di serie B da 30 milioni di dollari per promuovere ulteriormente la propria crescita. Il finanziamento ha visto la partecipazione attiva di Battery Ventures come investitore principale insieme a PayPal Ventures, Nationwide Ventures (collegato al colosso assicurativo) e tutti i suoi precedenti sostenitori come Saban Ventures, Gradient Ventures (il fondo AI di Google), MassMutual Ventures e Iniziative principali. Ad oggi l’azienda ha raccolto un totale di 42,5 milioni di dollari.

Il capitale appena raccolto verrà incanalato per lo sviluppo delle vendite attorno alle loro offerte esistenti e per rafforzare la ricerca e sviluppo. In linea con i loro piani, Mine è pronta a lanciare due nuovi prodotti per soddisfare l’aumento dell’interesse e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel primo trimestre.

Uno dei prodotti è stato progettato pensando ai responsabili della privacy dei dati, orientato a rispondere alle nuove leggi sull’intelligenza artificiale pianificate per essere introdotte dalle autorità di regolamentazione. Il prodotto consentirebbe alle aziende di supervisionare i propri algoritmi di intelligenza artificiale interni e di impegnarsi nella valutazione del rischio dell’intelligenza artificiale, incorporando il tipo di dati che stanno utilizzando e su cui si stanno formando, la loro disponibilità a contrastare i pregiudizi e qualsiasi altro potenziale danno che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero comportare.

L'altro prodotto, denominato Mine AI, è rivolto agli utenti finali. Descritto come un “assistente alla privacy”, lo strumento offrirà approfondimenti più dettagliati e proattivi agli utenti finali su come i loro dati vengono utilizzati altrove e su come le pratiche familiari dei dipendenti possano o meno essere conformi alle normative sulla protezione dei dati.

Sebbene Mine non sia l'unico attore nel campo degli strumenti di protezione dei dati, l'approccio user-friendly dell'azienda e l'interfaccia facile da usare per i team non tecnici danno loro un netto vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il significativo potenziale di crescita dell'azienda trova eco tra i suoi investitori. “Il nostro investimento con il mio sottolinea la nostra fiducia nell'approccio innovativo del team volto a dare potere alle imprese B2B nei loro sforzi in materia di privacy. Non vediamo l’ora di assistere alla loro continua crescita e al loro impatto sul mercato”, afferma Scott Tobin, senior partner di Battery Ventures.

La loro crescita non ha visto solo cicli di investimenti impressionanti, ma anche un aumento di tre volte della loro valutazione rispetto all’ultima raccolta fondi. In mezzo alla crescente domanda di privacy dei dati, piattaforme come Mine e AppMaster forniscono ai clienti strumenti efficaci per gestire i propri dati. La gestione della privacy dei dati può essere integrata in una soluzione software completa e scalabile, fornita da piattaforme come AppMaster.