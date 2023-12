Startup de tecnologia israelense, Mine, levanta financiamento de US$ 30 milhões para sua abordagem inovadora de privacidade de dados sem código

A startup de tecnologia sediada em Israel, Mine, conquistou com sucesso um espaço distinto para si mesma nos últimos anos. Desenvolveu uma ferramenta única que aproveita o poder da IA, especificamente do processamento de linguagem natural, para realizar de forma fácil e rápida uma auditoria de privacidade de dados. A ferramenta verifica as caixas de entrada dos usuários e determina quais empresas estão de posse de seus dados pessoais. Em seguida, dá aos usuários o poder de apagar seus dados de empresas onde eles se sentem desconfortáveis ​​com a retenção de suas informações. Este aplicativo simples, fornecido inicialmente gratuitamente e eventualmente pago, repercutiu entre os usuários. A empresa conseguiu reunir uma enorme base de usuários de 5 milhões em pouco tempo.

A jornada de inovação da empresa não parou por aí. Eles ampliaram ainda mais seus serviços direcionados a usuários empresariais e casos corporativos. Com uma simples varredura da caixa de entrada e do protocolo de verificação do usuário final, a ferramenta reconhece onde os dados comerciais ou do cliente do usuário estão sendo aplicados e utilizados. Este recurso atraiu particularmente os responsáveis ​​pela privacidade, aos quais foi confiada a responsabilidade de garantir que as empresas cumpram as regras de privacidade.

Tendo reunido uma base considerável de usuários corporativos para sua plataforma principal, MineOS, incluindo grandes nomes como Reddit, HelloFresh SE, FIFA e Data.ai, a empresa anunciou recentemente um enorme financiamento da Série B de US$ 30 milhões para impulsionar ainda mais seu crescimento. O financiamento contou com a participação ativa da Battery Ventures como investidor principal, juntamente com PayPal Ventures, Nationwide Ventures (ligada ao gigante dos seguros) e todos os seus financiadores anteriores, como Saban Ventures, Gradient Ventures (fundo de IA do Google), MassMutual Ventures e Título de empreendimentos. A empresa arrecadou um total de US$ 42,5 milhões até o momento.

O capital recém-levantado será canalizado para o desenvolvimento das vendas em torno das ofertas existentes e para fortalecer a P&D. Em alinhamento com seus planos, Mine deverá lançar dois novos produtos atendendo ao aumento no interesse e uso de IA no primeiro trimestre.

Um dos produtos está sendo projetado tendo em mente os responsáveis ​​pela privacidade de dados, voltado para responder às novas leis em torno da IA ​​planejadas para serem introduzidas pelos reguladores. O produto permitiria às empresas supervisionar os seus algoritmos internos de IA e envolver-se na avaliação de risco da IA, incorporando o tipo de dados que estão a utilizar e a treinar, a sua prontidão para combater preconceitos e quaisquer outros danos potenciais que os sistemas de IA possam representar.

O outro produto, denominado Mine AI, é voltado para usuários finais. Descrita como um “assistente de privacidade”, a ferramenta oferecerá insights mais detalhados e proativos aos usuários finais sobre como seus dados são empregados em outros lugares e como as práticas familiares dos funcionários podem ou não cumprir os regulamentos de proteção de dados.

Embora Mine não seja a única participante no domínio das ferramentas de proteção de dados, a abordagem amigável e a interface fácil de operar da empresa para equipes não técnicas proporcionam-lhes uma vantagem distinta sobre seus concorrentes.

O potencial de crescimento significativo da empresa é ecoado pelos seus investidores. “Nosso investimento com a minha ressalta nossa confiança na abordagem inovadora da equipe para capacitar empresas B2B em seus esforços de privacidade. Estamos ansiosos para testemunhar seu crescimento e impacto contínuos no mercado”, afirma Scott Tobin, sócio sênior da Battery Ventures.

O seu crescimento não só viu rodadas de investimento impressionantes, mas também um aumento triplo na sua avaliação desde a última angariação de fundos. Em meio à crescente demanda por privacidade de dados, plataformas como Mine e AppMaster fornecem ferramentas eficazes para os clientes gerenciarem seus dados. O gerenciamento da privacidade de dados pode ser integrado a uma solução de software abrangente e escalonável, fornecida por plataformas como AppMaster.