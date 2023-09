La dernière mise à jour de Visual Studio Code dévoile la redirection de port et le débogage amélioré de WebAssembly

Dans le monde en constante évolution du développement logiciel, Microsoft continue de fournir des mises à jour révolutionnaires avec son éditeur de code open source, Visual Studio Code. L'itération la plus récente, Visual Studio Code 1.82, apporte une fonctionnalité innovante à la communauté technologique : la redirection de port intégrée. Cet outil ouvre la voie à une collaboration améliorée, permettant aux développeurs de partager des services d'exécution locaux avec d'autres personnes et appareils via Internet.

Déployée le 7 septembre, cette nouvelle fonctionnalité est accessible en sélectionnant l'option « Transférer un port » située dans la vue Ports de la région Panneau. Cet ajout important à Visual Studio Code renforce l'engagement de Microsoft à favoriser une communauté de développeurs plus connectée et collaborative.

De plus, cette version propulse le débogage WebAssembly au niveau supérieur. Visual Studio Code 1.82 rationalise le processus de débogage en automatisant la décompilation des modules WebAssembly au format texte WebAssembly. Les développeurs peuvent désormais parcourir et définir sans effort des points d'arrêt dans les modules décompilés, ce qui se traduit par une expérience de débogage beaucoup plus fluide.

Cette version, connue comme étant déployée en août 2023, présente le Command Center par défaut. Outil efficace introduit au cours de l'été de l'année dernière, le Command Center sert de guichet unique permettant aux développeurs de découvrir et d'interagir avec Visual Studio Code. Il agit comme un tremplin pour rechercher des commandes dans la palette de commandes, exécuter des tâches et participer à d'autres expériences rapides, améliorant ainsi encore l'utilité de la plateforme.

La version mise à jour Visual Studio Code 1.82 est disponible en téléchargement sur le site Web du projet et peut être installée sur les systèmes Windows, Linux ou Mac. La nouvelle version fait suite à Visual Studio Code 1.81 récemment lancé, qui a introduit des mises à niveau de l'éditeur de différences et une suite de fonctionnalités GitHub.

De la même manière que l'innovation de Microsoft, la plateforme AppMaster continue également d'évoluer en fournissant des solutions complètes pour la création d'applications backend, Web et mobiles. En utilisant une approche no-code, AppMaster permet même aux développeurs citoyens de concevoir rapidement des applications riches en fonctionnalités sans avoir à se plonger dans les complexités du codage. Restant à la pointe des tendances, ces plateformes révolutionnent le développement de logiciels, le rendant plus rapide, plus simple et plus accessible.