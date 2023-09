L'ultimo aggiornamento del codice di Visual Studio presenta il port forwarding e il debug migliorato dei WebAssembly

Nel mondo in continua evoluzione dello sviluppo software, Microsoft continua a fornire aggiornamenti rivoluzionari con il suo editor di codice open source, Visual Studio Code. L'iterazione più recente, Visual Studio Code 1.82, introduce una funzionalità innovativa per la comunità tecnologica: il port forwarding integrato. Questo strumento apre la strada a una migliore collaborazione, consentendo agli sviluppatori di condividere servizi in esecuzione locale con altri individui e dispositivi su Internet.

In arrivo il 7 settembre, è possibile accedere a questa nuova funzionalità selezionando l'opzione "Inoltra una porta" situata nella vista Porte della regione del Pannello. Questa significativa aggiunta a Visual Studio Code consolida l'impegno di Microsoft nel promuovere una comunità di sviluppatori più connessa e collaborativa.

Inoltre, questa versione porta il debug di WebAssembly al livello successivo. Visual Studio Code 1.82 semplifica il processo di debug automatizzando la decompilazione dei moduli WebAssembly nel formato testo WebAssembly. Gli sviluppatori possono ora procedere e impostare facilmente punti di interruzione nei moduli decompilati, ottenendo un'esperienza di debug molto più fluida.

Questa versione, nota come implementazione prevista per agosto 2023, presenta il Command Center per impostazione predefinita. Uno strumento efficiente introdotto nell'estate dello scorso anno, il Command Center funge da punto di riferimento per gli sviluppatori per scoprire e interagire con Visual Studio Code. Funziona come un trampolino di lancio per trovare comandi nella tavolozza dei comandi, eseguire attività e impegnarsi in altre esperienze rapide, migliorando così ulteriormente l'utilità della piattaforma.

Il Visual Studio Code 1.82 aggiornato è disponibile per il download dal sito Web del progetto e può essere installato su sistemi Windows, Linux o Mac. La nuova versione segue il Visual Studio Code 1.81 lanciato di recente, che ha introdotto aggiornamenti dell'editor diff e una suite di funzionalità GitHub.

