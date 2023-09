Najnowsza aktualizacja kodu programu Visual Studio przedstawia przekazywanie portów i ulepszone debugowanie zestawu WebAssembly

W stale zmieniającym się świecie tworzenia oprogramowania firma Microsoft w dalszym ciągu udostępnia rewolucyjne aktualizacje za pomocą edytora kodu open source, Visual Studio Code. Najnowsza wersja, Visual Studio Code 1.82, udostępnia społeczności technologicznej innowacyjną funkcję — zintegrowane przekierowywanie portów. To narzędzie toruje drogę do lepszej współpracy, umożliwiając programistom udostępnianie lokalnych usług uruchomionych innym osobom i urządzeniom przez Internet.

Dostęp do tej nowej funkcji, wprowadzonej 7 września, można uzyskać, wybierając opcję „Przekaż port” znajdującą się w widoku Porty w regionie Panelu. Ten znaczący dodatek do Visual Studio Code potwierdza zaangażowanie firmy Microsoft w tworzenie bardziej połączonej i współpracującej społeczności programistów.

Co więcej, to wydanie przenosi debugowanie zestawu WebAssembly na wyższy poziom. Visual Studio Code 1.82 usprawnia proces debugowania, automatyzując dekompilację modułów WebAssembly do formatu tekstowego WebAssembly. Programiści mogą teraz bez wysiłku przechodzić przez kolejne moduły i ustawiać punkty przerwania w zdekompilowanych modułach, co zapewnia znacznie płynniejsze debugowanie.

Ta wersja, uznawana za wdrożoną w sierpniu 2023 r., domyślnie zawiera Centrum dowodzenia. Centrum poleceń, wydajne narzędzie wprowadzone latem ubiegłego roku, służy jako kompleksowe miejsce dla programistów, umożliwiające odkrywanie Visual Studio Code i interakcję z nim. Działa jako odskocznia do wyszukiwania poleceń w palecie poleceń, uruchamiania zadań i angażowania się w inne szybkie działania, co jeszcze bardziej zwiększa użyteczność platformy.

Zaktualizowany Visual Studio Code 1.82 jest dostępny do pobrania ze strony internetowej projektu i można go zainstalować w systemach Windows, Linux lub Mac. Nowa wersja jest zgodna z niedawno wydanym Visual Studio Code 1.81, który wprowadził aktualizacje edytora różnic i pakiet możliwości GitHub.

Zaktualizowany Visual Studio Code 1.82 jest dostępny do pobrania ze strony internetowej projektu i można go zainstalować w systemach Windows, Linux lub Mac. Nowa wersja jest zgodna z niedawno wydanym Visual Studio Code 1.81, który wprowadził aktualizacje edytora różnic i pakiet możliwości GitHub.