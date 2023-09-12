Последнее обновление кода Visual Studio представляет переадресацию портов и улучшенную отладку WebAssembly

В постоянно развивающемся мире разработки программного обеспечения Microsoft продолжает предоставлять революционные обновления с помощью своего редактора кода с открытым исходным кодом Visual Studio Code. Самая последняя версия, Visual Studio Code 1.82, предлагает техническому сообществу инновационную функцию — интегрированную переадресацию портов. Этот инструмент открывает путь к расширению совместной работы, позволяя разработчикам делиться локальными запущенными сервисами с другими людьми и устройствами через Интернет.

Доступ к этой новой функции, которая появится 7 сентября, можно будет получить, выбрав опцию «Переадресовать порт», расположенную в представлении «Порты» в области «Панель». Это важное дополнение к Visual Studio Code подтверждает стремление Microsoft способствовать созданию более связанного и совместного сообщества разработчиков.

Более того, этот выпуск выводит отладку WebAssembly на новый уровень. Visual Studio Code 1.82 упрощает процесс отладки за счет автоматизации декомпиляции модулей WebAssembly в текстовый формат WebAssembly. Теперь разработчики могут легко проходить этапы и устанавливать точки останова в декомпилированных модулях, что значительно упрощает процесс отладки.

В этой версии, выпущенной в августе 2023 года, по умолчанию отображается Командный центр. Эффективный инструмент, представленный летом прошлого года, Командный центр служит разработчикам единым центром поиска Visual Studio Code и взаимодействия с ним. Он действует как трамплин для поиска команд в палитре команд, выполнения задач и других быстрых действий, тем самым еще больше повышая полезность платформы.

Обновленный Visual Studio Code 1.82 доступен для загрузки с веб-сайта проекта и может быть установлен в системах Windows, Linux или Mac. Новая версия следует за недавно выпущенной Visual Studio Code 1.81, в которой представлены обновления редактора различий и набор возможностей GitHub.

Подобно инновациям Microsoft, платформа AppMaster также продолжает развиваться, предоставляя комплексные решения для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Используя подход no-code, AppMaster позволяет даже обычным разработчикам быстро создавать многофункциональные приложения без необходимости вникать в сложности кодирования. Идя в ногу с тенденциями, эти платформы совершают революцию в разработке программного обеспечения, делая ее быстрее, проще и доступнее.