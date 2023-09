De nieuwste Visual Studio Code-update onthult port forwarding en verbeterde WebAssembly-foutopsporing

In de steeds evoluerende wereld van softwareontwikkeling blijft Microsoft baanbrekende updates bieden met zijn open source code-editor, Visual Studio Code. De meest recente versie, Visual Studio Code 1.82, brengt een innovatieve functie naar de technische gemeenschap: geïntegreerde port forwarding. Deze tool maakt de weg vrij voor verbeterde samenwerking, waardoor ontwikkelaars lokale actieve services via internet kunnen delen met andere personen en apparaten.

Deze nieuwe functie wordt op 7 september uitgerold en is toegankelijk door de optie 'Een poort doorsturen' te selecteren in de weergave Poorten van de paneelregio. Deze belangrijke toevoeging aan Visual Studio Code versterkt de toewijding van Microsoft aan het bevorderen van een meer verbonden en samenwerkende ontwikkelaarsgemeenschap.

Bovendien tilt deze release het debuggen van WebAssembly naar een hoger niveau. Visual Studio Code 1.82 stroomlijnt het foutopsporingsproces door de decompilatie van WebAssembly-modules naar het WebAssembly-tekstformaat te automatiseren. Ontwikkelaars kunnen nu moeiteloos door de gedecompileerde modules heen stappen en breekpunten instellen, wat resulteert in een veel soepelere foutopsporingservaring.

Deze versie, erkend als de uitrol van augustus 2023, toont standaard het Command Center. Het Command Center, een efficiënte tool die in de zomer van vorig jaar werd geïntroduceerd, dient als een one-stop-shop voor ontwikkelaars om Visual Studio Code te ontdekken en ermee te communiceren. Het fungeert als springplank voor het vinden van opdrachten in het opdrachtenpalet, het uitvoeren van taken en het aangaan van andere snelle ervaringen, waardoor de bruikbaarheid van het platform verder wordt vergroot.

De bijgewerkte Visual Studio Code 1.82 kan worden gedownload van de website van het project en kan worden geïnstalleerd op Windows-, Linux- of Mac-systemen. De nieuwe versie volgt op de onlangs gelanceerde Visual Studio Code 1.81, die diff-editorupgrades en een reeks GitHub-mogelijkheden introduceerde.

Op vergelijkbare wijze als de innovatie van Microsoft blijft het AppMaster- platform zich ontwikkelen door uitgebreide oplossingen te bieden voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Met behulp van een no-code aanpak stelt AppMaster zelfs burgerontwikkelaars in staat om in hoog tempo veelzijdige applicaties te ontwerpen zonder dat ze zich hoeven te verdiepen in de complexiteit van codering. Deze platforms blijven op de hoogte van de trends en zorgen voor een revolutie in de softwareontwikkeling, waardoor deze sneller, eenvoudiger en toegankelijker wordt.