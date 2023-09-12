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يكشف آخر تحديث لرمز Visual Studio عن إعادة توجيه المنفذ وتصحيح أخطاء WebAssembly المحسّن

Sep 12, 2023
يكشف آخر تحديث لرمز Visual Studio عن إعادة توجيه المنفذ وتصحيح أخطاء WebAssembly المحسّن

في عالم تطوير البرمجيات الذي يتطور باستمرار، تواصل Microsoft تقديم تحديثات تغير قواعد اللعبة باستخدام محرر التعليمات البرمجية مفتوح المصدر، Visual Studio Code. أحدث إصدار، Visual Studio Code 1.82، يقدم ميزة مبتكرة لمجتمع التكنولوجيا - إعادة توجيه المنفذ المتكامل. تمهد هذه الأداة الطريق لتعزيز التعاون، مما يسمح للمطورين بمشاركة خدمات التشغيل المحلية مع الأفراد والأجهزة الأخرى عبر الإنترنت.

سيتم طرح هذه الميزة الجديدة في 7 سبتمبر، ويمكن الوصول إليها عن طريق تحديد خيار "إعادة توجيه المنفذ" الموجود في عرض المنافذ بمنطقة اللوحة. تعمل هذه الإضافة المهمة إلى Visual Studio Code على تعزيز التزام Microsoft بتعزيز مجتمع مطور أكثر اتصالاً وتعاونًا.

علاوة على ذلك، فإن هذا الإصدار يدفع تصحيح أخطاء WebAssembly إلى المستوى التالي. يعمل Visual Studio Code 1.82 على تبسيط عملية تصحيح الأخطاء عن طريق أتمتة عملية فك تجميع وحدات WebAssembly إلى تنسيق WebAssembly Text Format. يمكن للمطورين الآن التقدم بسهولة وتعيين نقاط التوقف في الوحدات النمطية التي تم فك ترجمتها، مما يؤدي إلى تجربة تصحيح أكثر سلاسة.

يعرض هذا الإصدار، الذي تم تعريفه على أنه سيتم طرحه في أغسطس 2023، مركز القيادة افتراضيًا. يعد مركز القيادة أداة فعالة تم تقديمها في صيف العام الماضي، وهو بمثابة متجر شامل للمطورين لاكتشاف Visual Studio Code والتفاعل معه. إنه بمثابة نقطة انطلاق للعثور على الأوامر في لوحة الأوامر، وتشغيل المهام، والمشاركة في تجارب سريعة أخرى، وبالتالي تعزيز فائدة النظام الأساسي.

يتوفر Visual Studio Code 1.82 المحدث للتنزيل من موقع المشروع على الويب ويمكن تثبيته على أنظمة Windows أو Linux أو Mac. يتبع الإصدار الجديد Visual Studio Code 1.81 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي قدم ترقيات لمحرر الفروق ومجموعة من إمكانيات GitHub.

وبطريقة مشابهة لابتكارات Microsoft، تستمر منصة AppMaster أيضًا في التطور من خلال توفير حلول شاملة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام نهج no-code ، يتيح AppMaster حتى للمطورين المواطنين تصميم تطبيقات غنية بالميزات بوتيرة سريعة دون الحاجة إلى الخوض في تعقيدات البرمجة. من خلال البقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة، تُحدث هذه المنصات ثورة في تطوير البرمجيات، مما يجعلها أسرع وأبسط وأكثر سهولة في الوصول إليها.

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