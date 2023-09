A última atualização do código do Visual Studio revela encaminhamento de porta e depuração aprimorada de WebAssembly

No mundo em constante evolução do desenvolvimento de software, a Microsoft continua a fornecer atualizações revolucionárias com seu editor de código-fonte aberto, Visual Studio Code. A iteração mais recente, Visual Studio Code 1.82, traz um recurso inovador para a comunidade de tecnologia – encaminhamento de porta integrado. Esta ferramenta abre caminho para uma colaboração aprimorada, permitindo que os desenvolvedores compartilhem serviços locais em execução com outros indivíduos e dispositivos pela Internet.

Lançado em 7 de setembro, esse novo recurso pode ser acessado selecionando a opção ‘Encaminhar uma Porta’ localizada na visualização Portas da região do Painel. Esta adição significativa ao Visual Studio Code consolida o compromisso da Microsoft em promover uma comunidade de desenvolvedores mais conectada e colaborativa.

Além disso, esta versão leva a depuração do WebAssembly para o próximo nível. Visual Studio Code 1.82 simplifica o processo de depuração automatizando a descompilação de módulos WebAssembly no formato de texto WebAssembly. Os desenvolvedores agora podem percorrer e definir pontos de interrupção sem esforço em módulos descompilados, resultando em uma experiência de depuração muito mais tranquila.

Esta versão, reconhecida como implementação de agosto de 2023, exibe o Command Center por padrão. Uma ferramenta eficiente introduzida no verão do ano passado, o Command Center serve como um balcão único para os desenvolvedores descobrirem e interagirem com Visual Studio Code. Ele atua como um trampolim para encontrar comandos na Paleta de Comandos, executar tarefas e participar de outras experiências rápidas, aumentando ainda mais a utilidade da plataforma.

O Visual Studio Code 1.82 atualizado está disponível para download no site do projeto e pode ser instalado em sistemas Windows, Linux ou Mac. A nova versão segue o recém-lançado Visual Studio Code 1.81, que introduziu atualizações do editor diff e um conjunto de recursos do GitHub.

De forma semelhante à inovação da Microsoft, a plataforma AppMaster também continua evoluindo, fornecendo soluções abrangentes para a criação de aplicativos backend, web e móveis. Usando uma abordagem no-code, AppMaster permite que até mesmo desenvolvedores cidadãos projetem aplicativos ricos em recursos em um ritmo rápido, sem ter que se aprofundar nas complexidades da codificação. Acompanhando as tendências, essas plataformas estão revolucionando o desenvolvimento de software, tornando-o mais rápido, simples e acessível.