En Son Visual Studio Kod Güncellemesi, Bağlantı Noktası Yönlendirmeyi ve Gelişmiş WebAssembly Hata Ayıklamayı Tanıtıyor

Microsoft, sürekli gelişen yazılım geliştirme dünyasında, açık kaynak kod düzenleyicisi Visual Studio Code ile oyunun kurallarını değiştiren güncellemeler sağlamaya devam ediyor. En son yineleme olan Visual Studio Code 1.82, teknoloji topluluğuna yenilikçi bir özellik getiriyor: entegre bağlantı noktası yönlendirme. Bu araç, geliştiricilerin yerel olarak çalışan hizmetleri internet üzerinden diğer kişilerle ve cihazlarla paylaşmasına olanak tanıyarak gelişmiş işbirliğinin önünü açıyor.

7 Eylül'de kullanıma sunulacak olan bu yeni özelliğe, Panel bölgesinin Bağlantı Noktaları görünümünde bulunan 'Bir Bağlantı Noktasını İlet' seçeneği seçilerek erişilebilir. Visual Studio Code yapılan bu önemli ekleme, Microsoft'un daha bağlantılı ve işbirlikçi bir geliştirici topluluğu oluşturma konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.

Üstelik bu sürüm, WebAssembly hata ayıklamasını bir sonraki seviyeye taşıyor. Visual Studio Code 1.82 WebAssembly modüllerinin WebAssembly Metin Formatına ayrıştırılmasını otomatikleştirerek hata ayıklama sürecini kolaylaştırır. Geliştiriciler artık kaynak koda dönüştürülmüş modüllerde zahmetsizce geçiş yapabilir ve kesme noktaları ayarlayabilir, bu da çok daha sorunsuz bir hata ayıklama deneyimi sağlar.

Ağustos 2023'te kullanıma sunulması olarak kabul edilen bu sürüm, varsayılan olarak Komuta Merkezi'ni gösterir. Geçen yılın yazında tanıtılan etkili bir araç olan Komuta Merkezi, geliştiricilerin Visual Studio Code keşfedip etkileşimde bulunabileceği tek durak noktası olarak hizmet veriyor. Komut Paletinde komutları bulmak, görevleri yürütmek ve diğer hızlı deneyimlere katılmak için bir sıçrama tahtası görevi görür ve böylece platformun kullanışlılığını daha da artırır.

Güncellenen Visual Studio Code 1.82 projenin web sitesinden indirilebilir ve Windows, Linux veya Mac sistemlerine kurulabilir. Yeni sürüm, yakın zamanda başlatılan ve fark düzenleyici yükseltmeleri ve bir GitHub özellikleri paketi sunan Visual Studio Code 1.81 takip ediyor.

Microsoft'un yeniliğine benzer şekilde AppMaster platformu da arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına yönelik kapsamlı çözümler sunarak gelişmeye devam ediyor. no-code bir yaklaşım kullanan AppMaster, vatandaş geliştiricilerin bile kodlamanın karmaşıklıklarına dalmadan hızlı bir şekilde zengin özelliklere sahip uygulamalar tasarlamasına olanak tanır. Trendleri takip eden bu platformlar, yazılım geliştirmede devrim yaratarak onu daha hızlı, daha basit ve daha erişilebilir hale getiriyor.