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最新的 Visual Studio Code 更新推出端口转发和增强的 WebAssembly 调试

Sep 12, 2023
最新的 Visual Studio Code 更新推出端口转发和增强的 WebAssembly 调试

在不断发展的软件开发世界中，Microsoft 继续通过其开源代码编辑器 Visual Studio Code 提供改变游戏规则的更新。最新版本 Visual Studio Code 1.82 为技术社区带来了一项创新功能 - 集成端口转发。该工具为增强协作铺平了道路，允许开发人员通过互联网与其他个人和设备共享本地运行服务。

这项新功能于 9 月 7 日推出，可以通过选择面板区域端口视图中的“转发端口”选项来访问。 Visual Studio Code的这一重要补充巩固了 Microsoft 对培养更加互联和协作的开发者社区的承诺。

此外，此版本将 WebAssembly 调试提升到了一个新的水平。 Visual Studio Code 1.82通过自动将 WebAssembly 模块反编译为 WebAssembly 文本格式来简化调试过程。开发人员现在可以毫不费力地单步执行并在反编译模块中设置断点，从而获得更流畅的调试体验。

该版本被认为是 2023 年 8 月推出，默认显示命令中心。 Command Center 是去年夏天推出的高效工具，为开发人员提供了发现Visual Studio Code并与之交互的一站式服务。它充当在命令面板中查找命令、运行任务以及参与其他快速体验的跳板，从而进一步增强平台的实用性。

更新后的Visual Studio Code 1.82可以从该项目的网站下载，并且可以安装在 Windows、Linux 或 Mac 系统上。新版本遵循最近推出的Visual Studio Code 1.81 ，其中引入了 diff 编辑器升级和一套 GitHub 功能。

与 Microsoft 的创新类似， AppMaster平台也不断发展，为后端、Web 和移动应用程序的创建提供全面的解决方案。使用no-code方法， AppMaster甚至可以让普通开发人员快速设计功能丰富的应用程序，而无需深入研究复杂的编码。这些平台紧跟潮流，正在彻底改变软件开发，使其更快、更简单、更易于访问。

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