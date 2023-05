Jotform, l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de formulaires en ligne avec 16 millions d'utilisateurs dans le monde, a lancé Jotform Store Builder , une plateforme no-code conçue pour les petites entreprises afin de créer sans effort leurs boutiques en ligne en quelques minutes. Cet outil puissant vise à permettre aux petites entreprises d'entrer sur le marché en ligne et de commencer à vendre des produits rapidement, sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

Jotform Store Builder est remarquablement convivial, utilisant une interface drag-and-drop pour créer une boutique en ligne en quelques minutes. Il offre de nombreuses options de personnalisation, tout en prenant en charge plus de 25 passerelles de paiement, notamment PayPal, Stripe et Square. Ces fonctionnalités permettent aux petits magasins physiques de passer plus facilement en ligne et de concurrencer les grands détaillants.

Selon Chad Reid, vice-président du marketing et des communications chez Jotform, de nombreuses petites entreprises ont du mal à passer en ligne en raison des outils logiciels coûteux et complexes disponibles sur le marché. Il pense que Jotform Store Builder relève ces défis en fournissant des solutions abordables et simples qui peuvent aider les petites entreprises à suivre l'évolution rapide du paysage numérique.

En plus d'offrir des services aux petites entreprises, Jotform Store Builder s'adresse également à un large éventail d'industries en offrant une alternative simple mais puissante aux plateformes de commerce électronique traditionnelles. Les industries peuvent bénéficier de la facilité d'utilisation et de la valeur exceptionnelle de la plateforme, telles que les restaurants mettant en place des menus de code QR pour la collecte des commandes et les organisations à but non lucratif recueillant des dons.

Les principales caractéristiques et avantages de Jotform Store Builder incluent :

Plus de 25 options de paiement, telles que PayPal, Stripe et Square

Pas de frais de transaction supplémentaires

Capacités de personnalisation complètes avec des listes de produits, des widgets, des URL de marque, etc.

70+ widgets

Suivez les commandes dans une boîte de réception Jotform personnalisée

Fonctionne sur n'importe quel appareil

100+ modèles gratuits

Options de partage avancées via code QR, lien ou intégration dans des sites WordPress

Jotform Store Builder est une extension de Jotform Apps, un constructeur d'applications no-code, drag-and-drop. Le développement de cette nouvelle fonctionnalité a été motivé par le fait que plus d'un tiers des utilisateurs de Jotform Apps créaient des applications spécifiquement à des fins de collecte de paiements.

L'ère numérique a vu une demande croissante de plates no-code comme AppMaster , Jotform Apps et Jotform Store Builder, permettant aux entreprises de créer des sites Web, des applications mobiles et des boutiques en ligne sans nécessiter de compétences techniques avancées. Ces plates-formes permettent aux entreprises d'automatiser les flux de travail, de générer des rapports et d'intégrer une logique conditionnelle pour créer des expériences utilisateur attrayantes.

Jotform, avec plus de 16 ans d'activité, s'est imposé avec succès comme une marque mondiale avec 16 millions d'utilisateurs et une croissance constante des revenus de 50 % d'une année sur l'autre. L'introduction de Jotform Store Builder renforcera sans aucun doute sa position de leader dans l'espace no-code.