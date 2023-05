Jotform, wiodący dostawca rozwiązań SaaS do formularzy online, z 16 milionami użytkowników na całym świecie, uruchomił Jotform Store Builder , platformę no-code przeznaczoną dla małych firm do łatwego tworzenia sklepów internetowych w ciągu kilku minut. To potężne narzędzie ma na celu umożliwienie małym firmom wejścia na rynek online i rozpoczęcia sprzedaży produktów szybko, bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych.

Jotform Store Builder jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, wykorzystując interfejs drag-and-drop do stworzenia sklepu internetowego w ciągu kilku minut. Oferuje szerokie opcje dostosowywania, a jednocześnie obsługuje ponad 25 bramek płatniczych, w tym PayPal, Stripe i Square. Te funkcje ułatwiają małym sklepom stacjonarnym przejście do trybu online i konkurowanie z większymi detalistami.

Według Chada Reida, wiceprezesa ds. marketingu i komunikacji w Jotform, wiele małych firm ma trudności z przejściem do trybu online ze względu na drogie i złożone narzędzia programowe dostępne na rynku. Wierzy, że Jotform Store Builder rozwiązuje te wyzwania, dostarczając niedrogie i proste rozwiązania, które mogą pomóc małym firmom nadążyć za szybko ewoluującym środowiskiem cyfrowym.

Oprócz oferowania usług małym firmom, Jotform Store Builder obsługuje również wiele branż, zapewniając prostą, ale potężną alternatywę dla tradycyjnych platform handlu elektronicznego. Branże mogą czerpać korzyści z łatwości obsługi i wyjątkowej wartości platformy, na przykład restauracje tworzące menu z kodem QR do zbierania zamówień oraz organizacje non-profit zbierające darowizny.

Kluczowe funkcje i zalety Jotform Store Builder obejmują:

Ponad 25 opcji płatności, takich jak PayPal, Stripe i Square

Brak dodatkowych opłat transakcyjnych

Pełne możliwości dostosowywania z listami produktów, widżetami, markowymi adresami URL i nie tylko

Ponad 70 widżetów

Śledź zamówienia w spersonalizowanej skrzynce odbiorczej Jotform

Działa na każdym urządzeniu

Ponad 100 darmowych szablonów

Zaawansowane opcje udostępniania za pomocą kodu QR, łącza lub osadzania w witrynach WordPress

Jotform Store Builder to rozszerzenie Jotform Apps, narzędzia do tworzenia aplikacji drag-and-drop no-code. Rozwój tej nowej funkcji był spowodowany faktem, że ponad jedna trzecia użytkowników Jotform Apps tworzyła aplikacje specjalnie do celów pobierania płatności.

W erze cyfrowej rośnie zapotrzebowanie na platformy no-code takie jak AppMaster , Jotform Apps i Jotform Store Builder, umożliwiające firmom tworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych i sklepów internetowych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Platformy te umożliwiają firmom automatyzację przepływów pracy, generowanie raportów i uwzględnianie logiki warunkowej w celu tworzenia atrakcyjnych doświadczeń użytkowników.

Jotform, z ponad 16-letnim doświadczeniem, z powodzeniem ugruntował swoją pozycję globalnej marki z 16 milionami użytkowników i stałym 50% wzrostem przychodów rok do roku. Wprowadzenie Jotform Store Builder bez wątpienia jeszcze bardziej umocni jego pozycję jako lidera w przestrzeni no-code.