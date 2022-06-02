Jotform 是一家领先的在线表单 SaaS 解决方案提供商，在全球拥有 1600 万用户，推出了Jotform Store Builder ，这是一个专为小型企业设计的no-code平台，可以在几分钟内轻松创建他们的在线商店。这个强大的工具旨在帮助小型企业进入在线市场并快速开始销售产品，而无需高级技术技能。

Jotform Store Builder 非常用户友好，利用drag-and-drop界面在几分钟内创建在线商店。它提供广泛的定制选项，同时还支持超过 25 个支付网关，包括 PayPal、Stripe 和 Square。这些功能使小型实体店更容易在线转型并与大型零售商竞争。

据 Jotform 营销和传播副总裁查德·里德 (Chad Reid) 称，由于市场上可用的软件工具昂贵且复杂，许多小型企业都难以在线转型。他认为 Jotform Store Builder 通过提供经济实惠且直接的解决方案来应对这些挑战，这些解决方案可以帮助小型企业跟上快速发展的数字环境。

除了为小型企业提供服务外，Jotform Store Builder 还通过为传统电子商务平台提供简单而强大的替代方案来迎合广泛的行业。各行各业都可以从该平台的易用性和卓越价值中受益，例如餐厅设置二维码菜单以收集订单和非营利组织收集捐款。

Jotform Store Builder 的主要功能和优势包括：

25 种以上的支付选项，例如 PayPal、Stripe 和 Square

无额外交易费用

具有产品列表、小部件、品牌 URL 等的完全自定义功能

70 多个小部件

在定制的 Jotform 收件箱中跟踪订单

适用于任何设备

100 多个免费模板

通过二维码、链接或嵌入 WordPress 网站的高级共享选项

Jotform Store Builder 是 Jotform Apps 的扩展，Jotform Apps 是一种no-code 、 drag-and-drop应用程序构建器。超过三分之一的 Jotform Apps 用户正在创建专门用于收款目的的应用程序，这一事实推动了这项新功能的开发。

数字时代对AppMaster 、Jotform Apps 和 Jotform Store Builder 等no-code平台的需求不断增长，使企业能够创建网站、移动应用程序和在线商店，而无需高级技术技能。这些平台使企业能够自动化工作流程、生成报告并结合条件逻辑来创建引人入胜的用户体验。

Jotform 拥有超过 16 年的经营历史，已成功成为拥有 1600 万用户和 50% 年收入持续增长的全球品牌。 Jotform Store Builder 的推出无疑将进一步巩固其在no-code领域的领跑者地位。