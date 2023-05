A Jotform, fornecedora líder de solução SaaS de formulários on-line com 16 milhões de usuários globais, lançou o Jotform Store Builder , uma plataforma no-code projetada para pequenas empresas criarem facilmente suas lojas on-line em minutos. Esta poderosa ferramenta visa capacitar os pequenos negócios a entrar no mercado online e começar a vender produtos rapidamente, sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

O Jotform Store Builder é extremamente fácil de usar, utilizando uma interface drag-and-drop para criar uma loja online em questão de minutos. Ele oferece amplas opções de personalização, além de oferecer suporte a mais de 25 gateways de pagamento, incluindo PayPal, Stripe e Square. Esses recursos facilitam a transição on-line de pequenas lojas físicas e a concorrência com varejistas maiores.

De acordo com Chad Reid, vice-presidente de marketing e comunicações da Jotform, muitas pequenas empresas lutam para fazer a transição on-line devido às ferramentas de software caras e complexas disponíveis no mercado. Ele acredita que o Jotform Store Builder aborda esses desafios, fornecendo soluções acessíveis e diretas que podem ajudar as pequenas empresas a acompanhar o cenário digital em rápida evolução.

Além de oferecer serviços para pequenas empresas, o Jotform Store Builder também atende a uma ampla gama de setores, fornecendo uma alternativa simples, mas poderosa, às plataformas tradicionais de comércio eletrônico. As indústrias podem se beneficiar da facilidade de uso e valor excepcional da plataforma, como restaurantes que configuram menus de código QR para coleta de pedidos e organizações sem fins lucrativos que coletam doações.

Os principais recursos e benefícios do Jotform Store Builder incluem:

Mais de 25 opções de pagamento, como PayPal, Stripe e Square

Sem taxas de transação adicionais

Recursos completos de personalização com listas de produtos, widgets, URLs de marca e muito mais

mais de 70 widgets

Rastreie pedidos em uma caixa de entrada personalizada do Jotform

Funciona em qualquer dispositivo

Mais de 100 modelos gratuitos

Opções avançadas de compartilhamento via código QR, link ou incorporação em sites WordPress

O Jotform Store Builder é uma extensão do Jotform Apps, um criador de aplicativos drag-and-drop no-code. O desenvolvimento desse novo recurso foi impulsionado pelo fato de que mais de um terço dos usuários do Jotform Apps estavam criando aplicativos especificamente para fins de cobrança de pagamentos.

A era digital viu uma demanda crescente por plataformas no-code, como AppMaster , Jotform Apps e Jotform Store Builder, capacitando as empresas a criar sites, aplicativos móveis e lojas online sem exigir habilidades técnicas avançadas. Essas plataformas permitem que as empresas automatizem fluxos de trabalho, gerem relatórios e incorporem lógica condicional para criar experiências de usuário atraentes.

A Jotform, com mais de 16 anos no mercado, estabeleceu-se com sucesso como uma marca global com 16 milhões de usuários e um consistente crescimento de receita de 50% ano a ano. A introdução do Jotform Store Builder, sem dúvida, solidificará ainda mais sua posição como pioneira no espaço no-code.