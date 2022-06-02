Jotform, ведущий поставщик решений SaaS для онлайн-форм с 16 миллионами пользователей по всему миру, запустил Jotform Store Builder , платформу no-code предназначенную для малых предприятий, которые могут легко создавать свои интернет-магазины за считанные минуты. Этот мощный инструмент призван помочь малым предприятиям выйти на онлайн-рынок и быстро начать продавать товары, не требуя передовых технических навыков.

Jotform Store Builder удивительно удобен для пользователя, используя интерфейс drag-and-drop для создания интернет-магазина за считанные минуты. Он предлагает широкие возможности настройки, а также поддерживает более 25 платежных шлюзов, включая PayPal, Stripe и Square. Эти функции облегчают переход небольших магазинов в онлайн и конкуренцию с более крупными розничными торговцами.

По словам Чада Рейда, вице-президента по маркетингу и коммуникациям Jotform, многие малые предприятия с трудом переходят в онлайн из-за дорогих и сложных программных инструментов, доступных на рынке. Он считает, что Jotform Store Builder решает эти проблемы, предоставляя доступные и простые решения, которые могут помочь малым предприятиям идти в ногу с быстро развивающимся цифровым ландшафтом.

Помимо предоставления услуг малому бизнесу, Jotform Store Builder также обслуживает широкий спектр отраслей, предоставляя простую, но мощную альтернативу традиционным платформам электронной коммерции. Отрасли могут извлечь выгоду из простоты использования платформы и исключительной ценности, например, рестораны, настраивающие меню с QR-кодом для сбора заказов, и некоммерческие организации, собирающие пожертвования.

Основные функции и преимущества Jotform Store Builder включают в себя:

Более 25 вариантов оплаты, таких как PayPal, Stripe и Square.

Никаких дополнительных комиссий за транзакцию

Полные возможности настройки со списками продуктов, виджетами, фирменными URL-адресами и т. д.

70+ виджетов

Отслеживайте заказы в индивидуальной папке «Входящие» Jotform

Работает на любом устройстве

100+ бесплатных шаблонов

Расширенные возможности обмена с помощью QR-кода, ссылки или встраивания в сайты WordPress.

Jotform Store Builder является расширением Jotform Apps, конструктора приложений no-code, drag-and-drop. Разработка этой новой функции была обусловлена тем фактом, что более трети пользователей Jotform Apps создавали приложения специально для целей сбора платежей.

В цифровую эпоху наблюдается растущий спрос на платформы no-code, такие как AppMaster , Jotform Apps и Jotform Store Builder, которые позволяют компаниям создавать веб-сайты, мобильные приложения и интернет-магазины, не требуя передовых технических навыков. Эти платформы позволяют предприятиям автоматизировать рабочие процессы, создавать отчеты и включать условную логику для создания привлекательных пользовательских интерфейсов.

Jotform с более чем 16-летним опытом работы успешно зарекомендовал себя как глобальный бренд с 16 миллионами пользователей и постоянным ростом выручки на 50% в годовом исчислении. Внедрение Jotform Store Builder, несомненно, еще больше укрепит его позицию лидера в области no-code.