أطلقت Jotform ، المزود الرائد لحلول SaaS للنماذج عبر الإنترنت مع 16 مليون مستخدم عالمي ، Jotform Store Builder ، وهي منصة no-code مصممة للشركات الصغيرة لإنشاء متاجرها عبر الإنترنت في غضون دقائق. تهدف هذه الأداة القوية إلى تمكين الشركات الصغيرة من دخول السوق عبر الإنترنت والبدء في بيع المنتجات بسرعة ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

يعد Jotform Store Builder سهل الاستخدام بشكل ملحوظ ، حيث يستخدم واجهة drag-and-drop لإنشاء متجر على الإنترنت في غضون دقائق. يوفر خيارات تخصيص شاملة ، بينما يدعم أيضًا أكثر من 25 بوابة دفع ، بما في ذلك PayPal و Stripe و Square. تسهل هذه الميزات على المتاجر الصغيرة التقليدية الانتقال عبر الإنترنت والتنافس مع بائعي التجزئة الأكبر حجمًا.

وفقًا لتشاد ريد ، نائب رئيس التسويق والاتصالات في Jotform ، فإن العديد من الشركات الصغيرة تكافح من أجل التحول عبر الإنترنت بسبب أدوات البرامج باهظة الثمن والمعقدة المتوفرة في السوق. وهو يعتقد أن Jotform Store Builder يتعامل مع هذه التحديات من خلال توفير حلول ميسورة التكلفة ومباشرة يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على مواكبة المشهد الرقمي سريع التطور.

بالإضافة إلى تقديم الخدمات للشركات الصغيرة ، يلبي Jotform Store Builder أيضًا مجموعة واسعة من الصناعات من خلال توفير بديل بسيط ولكنه قوي لمنصات التجارة الإلكترونية التقليدية. يمكن للصناعات الاستفادة من سهولة استخدام المنصة والقيمة الاستثنائية ، مثل قيام المطاعم بإعداد قوائم رمز الاستجابة السريعة لجمع الطلبات والمنظمات غير الربحية التي تجمع التبرعات.

تشمل الميزات والفوائد الرئيسية لـ Jotform Store Builder ما يلي:

أكثر من 25 خيارًا للدفع ، مثل PayPal و Stripe و Square

لا توجد رسوم معاملات إضافية

إمكانيات التخصيص الكاملة مع قوائم المنتجات والأدوات وعناوين URL ذات العلامات التجارية والمزيد

70+ الحاجيات

تتبع الطلبات في صندوق وارد Jotform مخصص

يعمل على أي جهاز

100+ قوالب مجانية

خيارات المشاركة المتقدمة عبر رمز الاستجابة السريعة أو الارتباط أو التضمين في مواقع WordPress

Jotform Store Builder هو امتداد لتطبيقات Jotform ، وهو منشئ تطبيقات no-code ، drag-and-drop. كان الدافع وراء تطوير هذه الميزة الجديدة هو حقيقة أن أكثر من ثلث مستخدمي Jotform Apps كانوا ينشئون تطبيقات مخصصة لأغراض تحصيل المدفوعات.

شهد العصر الرقمي طلبًا متزايدًا على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster و Jotform Apps و Jotform Store Builder ، مما يمكّن الشركات من إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمتاجر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. تمكّن هذه الأنظمة الأساسية الشركات من أتمتة سير العمل وإنشاء التقارير ودمج المنطق الشرطي لإنشاء تجارب مستخدم جذابة.

نجحت Jotform ، مع أكثر من 16 عامًا في العمل ، في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية عالمية مع 16 مليون مستخدم ونمو إيرادات ثابت بنسبة 50٪ على أساس سنوي. إن تقديم Jotform Store Builder سيعزز بلا شك مكانته كمرشح أول في مجال no-code.