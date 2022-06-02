Dünya çapında 16 milyon kullanıcıya sahip lider bir çevrimiçi form SaaS çözümü sağlayıcısı olan Jotform, küçük işletmelerin çevrimiçi mağazalarını dakikalar içinde zahmetsizce oluşturmaları için tasarlanmış no-code bir platform olan Jotform Store Builder'ı piyasaya sürdü. Bu güçlü araç, küçük işletmeleri çevrimiçi pazara girmeleri ve gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde ürün satmaya başlamaları için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Jotform Store Builder, birkaç dakika içinde bir çevrimiçi mağaza oluşturmak için drag-and-drop arayüzünden yararlanarak son derece kullanıcı dostudur. PayPal, Stripe ve Square dahil olmak üzere 25'ten fazla ödeme ağ geçidini desteklerken kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Bu özellikler, küçük gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazaların internete geçiş yapmasını ve daha büyük perakendecilerle rekabet etmesini kolaylaştırır.

Jotform Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Chad Reid'e göre, birçok küçük işletme piyasada bulunan pahalı ve karmaşık yazılım araçları nedeniyle çevrimiçi geçiş yapmakta zorlanıyor. Jotform Store Builder'ın, küçük işletmelerin hızla gelişen dijital ortama ayak uydurmasına yardımcı olabilecek uygun maliyetli ve basit çözümler sunarak bu zorlukların üstesinden geldiğine inanıyor.

Jotform Store Builder, küçük işletmelere hizmet sunmanın ötesinde, geleneksel e-ticaret platformlarına basit ama güçlü bir alternatif sunarak çok çeşitli sektörlere hitap eder. Sipariş toplama için QR kod menüleri oluşturan restoranlar ve bağış toplayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi sektörler, platformun kullanım kolaylığından ve olağanüstü değerinden yararlanabilir.

Jotform Store Builder'ın temel özellikleri ve avantajları şunları içerir:

PayPal, Stripe ve Square gibi 25'ten fazla ödeme seçeneği

Ek işlem ücreti yok

Ürün listeleri, widget'lar, markalı URL'ler ve daha fazlası ile tam özelleştirme özellikleri

70+ widget

Özelleştirilmiş bir Jotform Gelen Kutusunda siparişleri takip edin

Herhangi bir cihazda çalışır

100'den fazla ücretsiz şablon

QR kodu, bağlantı veya WordPress sitelerine yerleştirme yoluyla gelişmiş paylaşım seçenekleri

Jotform Store Builder, Jotform Apps'ın bir uzantısıdır, no-code, drag-and-drop uygulama oluşturucudur. Bu yeni özelliğin geliştirilmesinde, Jotform Apps kullanıcılarının üçte birinden fazlasının özellikle ödeme tahsilatı amacıyla uygulamalar oluşturması etkili olmuştur.

Dijital çağ, AppMaster , Jotform Apps ve Jotform Store Builder gibi no-code platformlara yönelik artan bir talep gördü ve işletmelerin gelişmiş teknik beceriler gerektirmeden web siteleri, mobil uygulamalar ve çevrimiçi mağazalar oluşturmasını sağladı. Bu platformlar, işletmelerin ilgi çekici kullanıcı deneyimleri oluşturmak için iş akışlarını otomatikleştirmesine, raporlar oluşturmasına ve koşullu mantığı dahil etmesine olanak tanır.

16 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Jotform, 16 milyon kullanıcısı ve yıldan yıla istikrarlı %50'lik gelir artışıyla başarılı bir şekilde küresel bir marka haline geldi. Jotform Store Builder'ın piyasaya sürülmesi, şüphesiz no-code alanda lider konumunu daha da sağlamlaştıracaktır.