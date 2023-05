Jotform, een toonaangevende leverancier van SaaS-oplossingen voor online formulieren met 16 miljoen gebruikers wereldwijd, heeft Jotform Store Builder gelanceerd, een platform no-code dat is ontworpen voor kleine bedrijven om moeiteloos binnen enkele minuten hun online winkels te creëren. Deze krachtige tool is bedoeld om kleine bedrijven in staat te stellen de online markt te betreden en snel producten te gaan verkopen, zonder dat hiervoor geavanceerde technische vaardigheden nodig zijn.

Jotform Store Builder is opmerkelijk gebruiksvriendelijk en maakt gebruik van een interface drag-and-drop om binnen enkele minuten een online winkel te creëren. Het biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en ondersteunt ook meer dan 25 betalingsgateways, waaronder PayPal, Stripe en Square. Deze functies maken het voor kleine fysieke winkels gemakkelijker om online over te stappen en te concurreren met grotere retailers.

Volgens Chad Reid, vice-president marketing en communicatie bij Jotform, hebben veel kleine bedrijven moeite om online over te stappen vanwege de dure en complexe softwaretools die op de markt beschikbaar zijn. Hij is van mening dat Jotform Store Builder deze uitdagingen aanpakt door betaalbare en duidelijke oplossingen te bieden die kleine bedrijven kunnen helpen gelijke tred te houden met het snel evoluerende digitale landschap.

Naast het aanbieden van diensten aan kleine bedrijven, richt Jotform Store Builder zich ook op een breed scala van industrieën door een eenvoudig maar krachtig alternatief te bieden voor traditionele e-commerceplatforms. Industrieën kunnen profiteren van het gebruiksgemak en de uitzonderlijke waarde van het platform, zoals restaurants die QR-codemenu's opzetten voor het verzamelen van bestellingen en non-profitorganisaties die donaties inzamelen.

De belangrijkste kenmerken en voordelen van Jotform Store Builder zijn:

25+ betalingsopties, zoals PayPal, Stripe en Square

Geen extra transactiekosten

Volledige aanpassingsmogelijkheden met productlijsten, widgets, merk-URL's en meer

70+ widgets

Volg bestellingen in een aangepaste Jotform Inbox

Werkt op elk apparaat

100+ gratis sjablonen

Geavanceerde deelopties via QR-code, link of inbedding in WordPress-sites

Jotform Store Builder is een uitbreiding van Jotform Apps, een no-code app-bouwer drag-and-drop. De ontwikkeling van deze nieuwe functie werd gedreven door het feit dat meer dan een derde van de Jotform Apps-gebruikers apps aan het maken was die specifiek bedoeld waren voor het innen van betalingen.

In het digitale tijdperk is er een groeiende vraag naar platforms no-code zoals AppMaster , Jotform Apps en Jotform Store Builder, waardoor bedrijven websites, mobiele apps en online winkels kunnen maken zonder dat geavanceerde technische vaardigheden nodig zijn. Met deze platforms kunnen bedrijven workflows automatiseren, rapporten genereren en voorwaardelijke logica integreren om boeiende gebruikerservaringen te creëren.

Jotform, met meer dan 16 jaar ervaring, heeft zich met succes gevestigd als een wereldwijd merk met 16 miljoen gebruikers en een consistente omzetgroei van 50% op jaarbasis. De introductie van Jotform Store Builder zal ongetwijfeld zijn positie als koploper in de no-code ruimte verder verstevigen.