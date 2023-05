Jotform, fornitore leader di soluzioni SaaS per moduli online con 16 milioni di utenti globali, ha lanciato Jotform Store Builder , una piattaforma no-code progettata per le piccole imprese per creare facilmente i propri negozi online in pochi minuti. Questo potente strumento mira a consentire alle piccole imprese di entrare nel mercato online e iniziare a vendere prodotti rapidamente, senza la necessità di competenze tecniche avanzate.

Jotform Store Builder è straordinariamente intuitivo e utilizza un'interfaccia drag-and-drop per creare un negozio online in pochi minuti. Offre ampie opzioni di personalizzazione, supportando anche oltre 25 gateway di pagamento, inclusi PayPal, Stripe e Square. Queste funzionalità rendono più facile per i piccoli negozi fisici passare online e competere con i rivenditori più grandi.

Secondo Chad Reid, vicepresidente del marketing e delle comunicazioni di Jotform, molte piccole imprese faticano a passare online a causa degli strumenti software costosi e complessi disponibili sul mercato. Crede che Jotform Store Builder affronti queste sfide fornendo soluzioni convenienti e dirette che possono aiutare le piccole imprese a stare al passo con il panorama digitale in rapida evoluzione.

Oltre a offrire servizi alle piccole imprese, Jotform Store Builder si rivolge anche a una vasta gamma di settori fornendo un'alternativa semplice ma potente alle tradizionali piattaforme di e-commerce. Le industrie possono trarre vantaggio dalla facilità d'uso e dall'eccezionale valore della piattaforma, come i ristoranti che impostano menu con codice QR per la raccolta degli ordini e le organizzazioni senza scopo di lucro che raccolgono donazioni.

Le caratteristiche e i vantaggi principali di Jotform Store Builder includono:

Oltre 25 opzioni di pagamento, come PayPal, Stripe e Square

Nessuna commissione di transazione aggiuntiva

Funzionalità di personalizzazione complete con elenchi di prodotti, widget, URL con marchio e altro ancora

Oltre 70 widget

Tieni traccia degli ordini in una casella di posta Jotform personalizzata

Funziona su qualsiasi dispositivo

Oltre 100 modelli gratuiti

Opzioni di condivisione avanzate tramite codice QR, collegamento o incorporamento nei siti WordPress

Jotform Store Builder è un'estensione di Jotform Apps, un generatore di app drag-and-drop no-code. Lo sviluppo di questa nuova funzionalità è stato guidato dal fatto che oltre un terzo degli utenti di Jotform Apps stava creando app appositamente per scopi di riscossione dei pagamenti.

L'era digitale ha visto una crescente domanda di piattaforme no-code come AppMaster , Jotform Apps e Jotform Store Builder, che consentono alle aziende di creare siti Web, app mobili e negozi online senza richiedere competenze tecniche avanzate. Queste piattaforme consentono alle aziende di automatizzare i flussi di lavoro, generare report e incorporare la logica condizionale per creare esperienze utente coinvolgenti.

Jotform, con oltre 16 anni di attività, si è affermata con successo come marchio globale con 16 milioni di utenti e una costante crescita del fatturato del 50% anno su anno. L'introduzione di Jotform Store Builder rafforzerà senza dubbio ulteriormente la sua posizione di leader nello spazio no-code.