Reconnaissant un besoin non satisfait d'outils de planification financière intuitifs et basés sur le cloud, la startup Jirav a réussi à lever 20 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B. Dirigée par Martin Zych, un professionnel chevronné qui a déjà dirigé des start-ups telles que Limeade et Zephyr Health, la société a été créée en réponse aux lacunes du paysage financier actuel des entreprises, où plusieurs entités se battent contre des outils hérités encombrants.

M. Zych a remarqué que de nombreuses entreprises, enfermées dans des architectures obsolètes, avaient du mal à gérer leurs modèles financiers de manière efficace et intégrée. Selon M. Zych, le moment décisif a été celui où il a dépensé 100 000 dollars et passé six mois laborieux à mettre en œuvre une solution de planification et d'analyse financières (FP&A) pour une entreprise précédente. M. Zych a décidé que le marché réclamait une solution rapide, innovante et peu coûteuse pour les professionnels de la finance. C'est dans ce contexte que M. Zych, en collaboration avec son allié Steve Turner, a fondé Jirav.

Jirav est une plateforme d'avant-garde qui fournit une gamme de solutions FP&A pré-assemblées ciblant des industries spécifiques. Ces solutions comprennent des modèles financiers, des indicateurs clés de performance, des rapports et des tableaux de bord. Leurs efforts ne sont pas passés inaperçus auprès de la communauté des investisseurs.

Le tour de table de la série B, qui confirme la confiance dans le potentiel de Jirav, a été mené par Cota Capital. La liste des participants au financement comprend Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners et Bluefish Ventures. À ce jour, Jirav a levé la somme remarquable de 33 millions de dollars. Zych a précisé que ces fonds seront consacrés à l'élargissement de la gamme de produits, à l'amélioration des stratégies d'acquisition de clients et aux procédures de recrutement de talents.

Selon M. Zych, cette initiative de collecte de fonds fait partie intégrante de son plan stratégique à long terme. Il considère que l'alignement de ce cycle de financement sur le rebond de l'économie est une opportunité de maintenir la trajectoire de croissance et l'esprit d'innovation de Jirav, garantissant ainsi son succès futur.

Jirav propose une suite complète d'outils conçus pour répondre aux itérations de la planification financière, y compris des modèles de prévision des profits et des pertes et des flux de trésorerie. En intégrant des données comptables, des données sur les effectifs et des données opérationnelles, les entreprises peuvent créer des plans de scénarios complets pour examiner l'évolution de leur dynamique commerciale. Malgré la concurrence croissante d'entités telles que Cube, Firmbase, Vereto et Mosaic dans le domaine des logiciels FP&A, M. Zych reste confiant dans la domination potentielle de Jirav. Cela permet aux entreprises de résister aux tempêtes des marchés fluctuants, ce qui fait de Jirav un excellent choix pour tous.

Les prévisions du marché mondial des logiciels FP&A atteignant le chiffre ambitieux de 16,9 milliards de dollars d'ici 2031, contre seulement 3,7 milliards de dollars en 2021, il y a de la place pour d'autres acteurs comme Jirav dans ce domaine. En plus d'être en concurrence avec d'autres acteurs clés du paysage de la planification financière, tels que Datarails, Netsuite et Workday Adaptive Planning, Jirav a réussi à se tailler une position unique sur le marché en offrant une nouvelle perspective.

Allied Market Research nous dit que le marché des logiciels FP&A va continuer à croître de manière exponentielle. Grâce à ses solutions innovantes et réactives, Jirav semble prêt à capitaliser sur cette croissance prévue. Avec une équipe de 70 personnes basée à San Francisco et une clientèle de plus de 4 000 entreprises, M. Zych qualifie le chiffre d'affaires de Jirav de "solide". Bien que les données financières de Jirav ne soient pas disponibles, l'entreprise fait état d'une croissance record sur plusieurs trimestres consécutifs et d'une base de clients en plein essor.

