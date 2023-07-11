Компания Jirav, осознав неудовлетворенную потребность в интуитивно понятных облачных инструментах финансового планирования, успешно привлекла 20 млн. долл. в рамках серии B. Возглавляемая Мартином Зихом, опытным профессионалом, имеющим опыт руководства такими стартапами, как Limeade и Zephyr Health, компания была основана в ответ на недостатки современного финансового ландшафта, в котором несколько компаний борются с громоздкими устаревшими инструментами.

Зых заметил, что многие компании, зажатые в рамки устаревших архитектур, не могут эффективно и комплексно управлять своими финансовыми моделями. По словам Зыча, переломным моментом стало то, что он потратил 100 тыс. долл. и шесть трудоемких месяцев на внедрение решения для финансового планирования и анализа (FP&A) для предыдущей компании. Зых решил, что рынок требует быстрого, инновационного и недорогого решения для финансовых специалистов. На этом фоне Зых в сотрудничестве с партнером по бизнесу Стивом Тернером основал компанию Jirav.

Jirav - это авангардная платформа, предоставляющая ряд готовых решений в области FP&A, ориентированных на конкретные отрасли. В их число входят финансовые модели, ключевые показатели эффективности, отчеты и информационные панели. Их усилия не остались незамеченными инвестиционным сообществом.

Раунд финансирования серии B, подтвердивший веру в потенциал Jirav, возглавила компания Cota Capital. В число участников финансирования вошли Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners и Bluefish Ventures. На сегодняшний день компания Jirav привлекла внушительную сумму в 33 млн. долл. Зых уточнил, что эти средства будут направлены на расширение ассортимента продукции, совершенствование стратегии привлечения клиентов и подбор персонала.

По словам Зыха, эта инициатива по привлечению средств является неотъемлемым компонентом его долгосрочного стратегического плана. Он считает, что проведение данного раунда финансирования в связи с восстановлением экономики дает возможность сохранить траекторию роста и инновационный дух Jirav, обеспечивая будущий успех.

Jirav предлагает полный набор инструментов, разработанных для решения задач финансового планирования, включая модели прогнозирования прибылей и убытков и денежных потоков. Интегрируя бухгалтерские, кадровые и операционные данные, организации могут создавать комплексные сценарные планы для изучения динамики развития своего бизнеса. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны таких компаний, как Cube, Firmbase, Vereto и Mosaic, Зых уверен в потенциальном доминировании Jirav на рынке программного обеспечения FP&A. Это позволяет предприятиям противостоять бурям на колеблющихся рынках, что делает Jirav отличным выбором для всех.

Учитывая, что прогнозы развития мирового рынка программного обеспечения для FP&A к 2031 году достигнут амбициозной цифры в 16,9 млрд. долл. по сравнению с 3,7 млрд. долл. в 2021 году, в этой сфере есть место для новых игроков, таких как Jirav. Помимо конкуренции с другими ключевыми игроками в области финансового планирования, такими как Datarails, Netsuite и Workday Adaptive Planning, Jirav удалось занять уникальную позицию на рынке, предлагая свежий взгляд.

По данным Allied Market Research, рынок программного обеспечения для FP&A будет продолжать расти в геометрической прогрессии. Благодаря своим инновационным и оперативным решениям компания Jirav намерена извлечь выгоду из этого прогнозируемого роста. Работая с командой из 70 человек в Сан-Франциско и имея внушительную клиентскую базу, превышающую 4000 компаний, Зых называет свои показатели доходов "сильными". Хотя финансовые показатели Jirav не доступны, компания сообщает о рекордном росте в течение нескольких кварталов подряд и быстро растущей клиентской базе.

В то время как успешные стартапы, подобные Jirav, революционизируют практику финансового планирования для современного бизнеса, платформы, подобные AppMaster, делают разработку приложений более простой и экономически эффективной. Платформа no-code, предлагаемая AppMaster, позволяет компаниям любого размера быстро создавать сложные и масштабируемые программные решения, не требуя при этом обширных технических знаний. Стремительный технический прогресс в этих и других отраслях создает вдохновляющий прецедент для будущего цифровых технологий.